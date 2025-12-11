5人組歌い手グループ・すたぽらが、グループ結成の2021年から2025年の歴史を詰め込んだ初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』をリリース（11月12日）。一人ずつの推し曲、そしてメンバーReluさんが制作に参加した楽曲からお気に入りの1曲を選んでもらいました。

『君を導くいちばん星に』をキャッチコピーに活動中の5人組グループ・StarLight PolaRis（通称：すたぽら）。2021年4月2日に結成し、『歌ってみた』と呼ばれるカバーソング動画やオリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。また、2026年1月には初のホールライブ『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催する予定です。

■如月ゆう「歌えば歌うほど好きになる」 結成1周年記念楽曲が最高到達点

――ベストアルバムの収録曲、計30曲の中から一番思い入れのある、または推しの曲はなんですか？

如月ゆう：やっぱり僕は『StarLight』ですかね。（ミュージックビデオが）出てからもずっと言ってるんですけども、一番大好きな曲で。本当にいい曲で、Relu本人も言ってるんですけど、いつ聴いても本当に当てはまる曲。すべて過去のやってきたことが今につながっているとか、誰にでもつらい過去とか頑張ってきた経験は多分あると思うんですよね。

今これから、未来頑張れってすごく前向きになれる曲で、これをライブとかで口に出して歌ったりするとすごく“エモい”っていうか。ポジティブになれて温かい曲です。なので、多分この先どんな曲が出ても、超えられないというか…現時点で！

Coe.：（思いが）かなり強い曲ってことだよね。思い出も含めてとかもあるよね。

如月ゆう：そうだね、歌えば歌うほど好きになる。

■くに「僕が本当に大好きなところ」 3周年記念楽曲の推しポイントを熱弁

――くにさんはいかがですか？

くに：本当に色々あるんですけど、『SOAR』が好きで。サビの部分でみんなでハモリを入れるところがあるんですけど、春の東西ライブの練習前で、歌の成長を加味して僕のハモリを新しく増やそうみたいな話になりまして。そこだけ新しくなったんですよ、ライブで披露するために。で、そのままリレコーディングのときに、変わった方で歌唱したので、より厚みのある力強いサビの部分になってて。僕が本当に大好きなところなんですけど。

歌詞もみんなが大好きなように、リスナーさんを思う気持ちだったり、僕たちが苦しかったときに思い出す情景だったりを色々。僕たちの気持ちが歌詞に乗っているようなものなので、メンバーもみんな大好きなんですけど、今回の“成長”ってところも含めて、推しの曲になってるかなと思います。

■こったろ「世界観が歌だけでなくセリフでも想像できる」 当時感じていたクエストをクリア

――こったろさんの推し曲はどの楽曲ですか？

こったろ：『世界を救え！へっぽこ勇者のRPG』を推させていただきます。この曲はコンセプトがしっかりしてて、RPGの世界観がコンセプト。そこに各メンバーの役職があるんですけど、この曲結構難しくて。特に低音組くに・こた・ゆうにとってはサビが高い曲であったり、セリフがある曲なんですね。

当時歌ってたときは、僕も含めキャラを演じきれてないかなっていうのもあって、改めてリレコーディングした時に、演じるセリフの力がレベルアップしてて。改めて聞き比べると成長を感じられるなっていうのがすごく分かる曲になってるんじゃないかなと思います。

Relu：アニメ見てるみたいな雰囲気になるよね。

こったろ：そうそう。勢いが乗ってるというか、RPGの世界に出てくるキャラクターをちゃんと演じられてるというか。そういう世界観が歌だけでなくセリフでも想像できるようになってるかなと思います。

Coe.：YouTubeで聞くとアニメ版だけど、リレコーディング版は劇場版みたいだよね。

Relu：わかるわかる。そういう違いあるよな。

如月ゆう：迫真の演技になってるよね。

こったろ：結構壮大な感じに聞こえるよね。

くに：あれみんなよかったなー、セリフ。

■Relu「“歌”って形で見ても面白い曲に」 個々が目立てるメロディーラインが際立つ楽曲

――全30曲の中から1曲を選ぶとしたら、どの楽曲が推しですか？

Relu：Reluの推し曲は『SPIRIT』ですね。結構初期の曲なんですけど、今回ベストアルバムに入れるということで、編曲、ピアノを弾き直してみたり、音色増やしてみたりしてて。だからそこも聴いてほしいなっていうのと、この曲自体が、メンバーそれぞれキーが違うんで、違うメロディーを全員が歌う“五部合唱”になっているんですね。それが結構聴いてて気持ちいいんじゃないかなっていう。

今までの曲ってサビに入った瞬間って、結構全員になること多かったんですけど、（SPIRITは）サビ頭が一人でちょっとずつ増えていく構成やったりして、“歌”って形で見ても面白い曲になってるんじゃないかなと思うので、推し曲ですね。

Coe.：アーティストっぽい一面を出せた気がするよね。

Relu：ボーカルグループって感じよね。

■Coe.「あの時も僕はちょっとトゲトゲした人間だった」 ちょっと強めな歌詞が魅力のおすすめ曲

――Coe.さんのおすすめ曲はどれでしょうか？あわせて理由も教えてください。

Coe.：僕のおすすめの曲は『Star Ride Monster』です。僕が作詞させてもらった曲でもあるんですけど、初めての全国ツアーのリード曲で、あの時も僕はちょっとトゲトゲした人間だったんですけど。あの時にしか書けない、ちょっと強めの歌詞だったり、ライブではみんなもマネしやすい振り付けがあったり、ラップもすごくイケイケだったりして、サウンドもピコピコしてて。かっこいいんだけど、かわいらしい、僕たちらしいところもある、すごくキャッチーな曲になっているのでとてもおすすめです！

■Coe.、くに、こったろ、如月ゆうに聞く メンバーReluが制作した曲でお気に入りは？

――Coe.さん、くにさん、こったろさん、如月ゆうさんは、Reluさんが制作に参加した楽曲で一番好きな曲はどれですか？

くに：僕は『Ray』が好きです。

Coe.：うわーだと思ったよ！ じゃあちむも『Ray』にします、同じで。

くに：俺（この曲を好きになった）きっかけがあって。今まで『Ray』はリスナーさんに対しての曲だとずっと思ってて、歌ったときもそうだったし。でもReluちの家に遊びに行ったときに、「これ自分らへ向けての曲って思ってもう一回聴いてみ」みたいに言われたことがあって、その時の衝撃がすごくて、俺の中で。

え、全然違うじゃんみたいな。いろんな事があったんで、この『Ray』を上げるときも。そういうのも思い出したりするので、リスナーさんに向けての曲っていうのとプラス僕たちの曲っていうどっちの意味合いもあって。僕は本当に大好きな曲です。

Coe.：でも全然甘くて。ちむはもっと前から知ってたのでそれを。ちむはもっと好きですね！ この頃、ちむも体調悪かったり、Zeppツアーも大変だった中、ファイナルで発表した曲だったので、泣きそうになりながら“自分も（ここに）いていいんだ”じゃないけど、そういう気持ちになって。大切な人のことを思い浮かべながら、仲間とかと聴いたらさらにグッとくる曲かなと思います。

くに：本当にいい曲。

Relu：なるほど〜、じゃあゆうくんは？

如月ゆう：自分はさっき語り尽くした『StarLight』ですかね。

Relu：せやな。ここで違う曲言われたら、ん？ん？ん？ってなるから。

くに：さっきの何だったんだっていうね。

Coe.：愛が伝わるね。

Relu：安心、安心。ちなみにこったんは？

こったろ：自分は…すごくベタかもしれないけど『First Star』。最初に作られたのがやっぱり、なんでかって言うと、この曲を作る時って、各メンバーにあることを聞いてて。（Reluさんが）各メンバーが活動するときに何を大切にして、大事にしているのかっていうことを聞いてくれたんですよね。

Relu：たまたまね、しかも雑談やったかな。まだ出会って4か月とか？ 半年ぐらいはたってたかな。結構（出会って）時間がまだ短かった時、今と比べて。

Coe.：あのー…ちむ聞かれてない気がするんですけど。

Relu：え、いや違う違う！ わざわざ“どういうのを目標にしてんの？”とか聞いた記憶はなくて、会話の中から何を大事にしてんねやろなって、勝手にかいつまんだ感じ。

Coe.：ちむ、高い声を大事にしてるって言ってた？

Relu：これからも高い声出していきたいなーみたいなことはよく言ってたイメージやったかな。高い声出すの好きなやろなって。

如月ゆう：変わらずだね。

こったろ：特に自分は、活動するにおいて“誰かの居場所を作りたい”って思いを常に持ちながら活動しているんですけど。その話をしたら、その言葉をそのまま歌詞に入れてくれて、歌詞割りも僕に振ってくれてたので、そのままの言葉を歌詞に乗せてくれたことが、個人的にすごくうれしくて。

Coe.：初体験だしね。

くに：あそこいいよね。

如月ゆう：確かに。

こったろ：それがやっぱりいつまでもこの曲ってライブとかで歌い続けてるし、思い入れも深いから、常に歌う度にこの思いを忘れずに活動できてるなって。大切な曲だなって思ってます。

Relu：ありがとうございます♪ 気分がよいです♪

――みなさんの意見を受けて、Reluさんいかがですか？

Relu：うれしいです！！ いっぱい曲作ってきてよかったー！