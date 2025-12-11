Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の12月13日（土）の放送に、日本テレビアナウンサーの伊藤遼がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

スペシャルウィーク週となる12月13日（土）放送のゲスト・伊藤遼は、日本テレビアナウンサーとして『真相報道バンキシャ！』のニュースキャスターや『Oha!4 NEWS LIVE』の金曜キャスター、スポーツ実況など、様々な番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きとしても知られている。

佐久間と伊藤アナは、言わずと知れた旧知の仲。当番組でも2人でハワイ旅行に行ったエピソードを披露するなど、佐久間からたびたび名前の挙がっていた存在だ。今回は満を持しての初出演ということで、2人の出会いについてはもちろん、友達になったきっかけやプライベートで遊びに行った時の話などを余すことなく披露する。気心の知れた2人はトークも弾み、話が尽きない。

続く番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、伊藤アナがアナウンサーを志した理由や仕事におけるこだわりについて掘り下げる。自身の冠ラジオ番組に初めて“親友”の伊藤アナをゲストに迎え、より自然体でリラックスしたトークを繰り広げる佐久間。『マテムり』でしか聴くことのできない1時間をお送りする。

番組収録を終えた伊藤遼は、以下のようにコメントしている。

『マテムり』に私のあだ名はよく登場していたので、勝手に出演した気でいましたが…。

ついに！ 今回本当に！ 収録に参加できました！

親友の番組に出演するという、さくさんとの夢が実現し感無量です。

収録は、一緒にご飯を食べているときと変わらない雰囲気と内容でした（笑）。

だから当然、普段と変わらず、心から楽しかったです！

改めて佐久間大介の人柄と会話力に気づかされ、さらに彼のことが大好きになりました。

今度はさくさんを自分の番組に呼べるように頑張ります！

※伊藤遼がゲスト出演する12月13日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 伊藤遼（日本テレビアナウンサー） ※12月13日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net