ÄØµ´ÅÛ¡¡·ëº§À¸³è¤ÎÉÔËþÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¤ª¶â¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤µ²á¤®¤¿¡×¡Öº£¤Ï±³¤Ä¤¯¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄØµ´ÅÛ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡¢£±£±Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§À¸³è¤ÎÉÔËþ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÄØ¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥°¥é¥ó¥¸¡×¤ÎÂç¡Ê£´£µ¡Ë¤È·ëº§¡£Âç¤È¤Ï¡¢Í§¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃË¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢Âç¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¬¥Á¤Ç¤ª¶â¤Ê¤¤¡£Ã¯Èà¹½¤ï¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éµ¤°Â¤¯°û¤á¤¿¤·¡¢»ä¤âÍ¶¤¨¤¿¡£ÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¤½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¡¢¡ÊÂç¤Ï¡Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¤ë¤·¡¢¤ª¶â¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤µ²á¤®¤¿¡£¤ª¶â¤â¤¯¤¹¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤È¸À¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ°é¤¹¤ë¤Î¤Ë²¿Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Öº£¤ÏÂç¤µ¤ó¤È»ä¤ÎµëÎÁ¤¬¡¢µÈËÜ¤«¤é£±¤Ä¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥®¥å¥Ã¤ÈÄù¤á¤Æ¡¢Âç¤µ¤ó¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤òÂç¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö·ëº§Åö½éÆ¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¶âÌäÂê¤â¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤Ö¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÉÔËþ¤Ï¡Ö±³¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡×¡£¡Ö»ä¤¬¿²¤Æ¤Æ¡Øº£Æü¸½¶â¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¡¼¥É»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¹Åç¤Ï¡¢¥«¡¼¥É»È¤¨¤Ê¤¤Å¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£