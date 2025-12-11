元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫がが１１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。「色えんぴつコンクール」で、１００点満点での完全優勝を飾った。

同番組での芸術系タイトル戦１２冠で、色えんぴつ絵画でも名人３段を誇る光宗は東京・品川のエキュート品川を舞台に「冬の駅ナカグルメを描く」というお題に挑戦。田中道子、「野性爆弾」くっきー！、レイザーラモンＨＧ、犬山紙子、松田悟志、馬場典子アナウンサーとアート系の実力者勢ぞろいの大一番で「ここで一つ優勝したい。前回、（色えんぴつの）コンクールで１位を獲ったんですけど、その時とメンツが変わってるので今回で１位を獲らないと真の１位とは言えない」と気合十分で臨んだ。

駅ナカのケーキ店・柿の木坂キャトルのケーキやプリンを色鮮やかに描いた光宗。最後は色えんぴつ絵画では２年間無敗の田中と、１位を争う形で残ったが、ＭＣの浜田雅功に「１位は光宗薫！」と名前を読み上げられると「やった〜！」と、その場でガッツポーズ。

「おいしそうは大前提で頑張ろうと思って」描いた作品への色えんぴつの達人・三上詩絵先生の採点は色選び・塗り方３０点、明暗３０点、美味しそう３０点、ワクワク感１０点とすべて満点の合計１００点での完全優勝となった。

「すごいとしか言えない。完璧なので。よく、ここまで描き切るなって」と先生に激賞され、満面の笑みを浮かべていた。