◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第６節 Ｇ大阪２―０ラーチャブリー（１１日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｊ１のＧ大阪が、今季最終戦を勝利で飾った。これで１次リーグではクラブ初の６戦全勝となった。

テンポよくボールを回して攻め込み、何本もシュートを放った。それでも得点にはつながらず、前半はスコアレスで折り返した。迎えた後半は８分、右サイドを駆け上がってきたＤＦ半田陸のクロスに、ＭＦ名和田我空が頭で合わせて先制。相手と競り合いながら、執念で押し込んだ。

名和田の同大会２戦連発、本拠初得点となるゴールでペースを握ると、同３３分にはＦＷ山下諒也がペナルティーエリア手前で相手のパスをカット。そのままゴール前に進入し、右足で決めきった。２点を奪って勝負を決定づけると、同４２分からはＦＷ林大地が２０２４年１０月１８日のＪ１第３４節・川崎戦以来の出場。若手の得点、負傷者の復帰など、来季につながる完勝をつかんだ。

この試合で今季は終了し、ダニエル・ポヤトス監督は退任となる。勝利後の名物、最後の「ガンバクラップ」にも最前列で参加。「非常に感動的な形で、グッと胸にきている。選手がこの試合で示したように、フットボールの確立をしてきた。非常に満足しています」と、涙も浮かべながらＧ大阪でのラストマッチを終えた。