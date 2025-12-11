◇WTTファイナルズ香港2025 張本智和4-2ゴジ（11日、中国・香港）

年間王者を決めるWTTファイナルズ男子シングルス1回戦で世界ランキング5位の張本智和選手が同17位のゴジ選手（フランス）と対戦しました。

第1ゲーム張本選手は流れをつかめずリードを許すと5-11でこのゲームを落とします。第2ゲームはリズムを取り戻し11-5でゲームカウントをイーブンに戻しました。

第3ゲームは序盤、リードする展開でしたが7-3から4連続ポイントを許し同点に追いつかれます。その後一進一退の攻防が続き9-9となりますが、そこから2連続ポイントでこのゲームを奪います。

しかし第4ゲーム、スタートから6連続ポイントを許す苦しい展開。張本選手は5-10まで戻しますが最後はバックハンドをネットにかけました。

第5ゲームの中盤、5-4と1点リードでタイムアウトを取った張本選手はそこから2連続ポイント、相手も粘りを見せますが振り切り11-8でとります。

勝利まであと1ゲームとした第6ゲーム、リードする張本選手は11-7でこのゲームを奪い、ゲームカウント4-2で勝利。次戦はブラジルのカルデラノ選手（世界ランキング3位）かフランスのF．ルブラン選手（同6位）の勝者と戦います。

勝利後、コート上でインタビューを受けるとまず中国語で勝利報告し現地のファンを沸かせます。「シモン（ゴジ）選手とは何度も対戦して毎回苦しい試合、すごく強い相手で今日も苦しい試合でしたけど、戦術を1球1球変えながら、常に何かを変えながらプレーをしたので勝てたかなと思います。ファイナルズは5年連続で出てますし、3回2位なので2位を超えられるように優勝できるように頑張りたい」と意気込みました。