育児をしながらの生活は、バタバタしてあっという間に過ぎていきますよね。それなのに旦那さんに暇人扱いされると、腹が立ってしまうでしょう。そんなモラハラ発言をされ続けると、奥さんの我慢も限界に達するようで……？ 今回は、家事をしないモラハラ夫が家を出た妻に泣いて謝った話をご紹介いたします。

泣きながら謝罪

「子どもが産まれて毎日慣れない育児に奮闘していると、気づけばあっという間に夕方に。元々私は効率が悪いほうなので、家事は苦手。でも私なりに育児をしながら頑張っているのですが、時間がないときは惣菜やデリバリーに頼ることもあるんです。ただ、夫は『疲れて帰ってきてんのにこの有り様かよ』『ずっと家にいんのになんで夕飯すら作れないの？』とモラハラ発言ばかりしてくるんです。夫は一度も家事なんてしたことないのに……。

そんな夫との生活に疲れてしまったので、子どもを連れて実家に帰ることにしました。数日間、夫からの連絡を無視し続けたけど、鬼電でしつこかったので出てみたら『本当にごめん！』『謝るから帰ってきてほしいんだ』『俺つらいんだよ……』と泣きついてきましたよ。ひとまず帰ることにしたけど、今後また同じようなことを言われたら、即離婚すると決めています」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 育児をしながら家事をするのって、大変なことなんですよね。外で働いている人にしてみれば一日中家にいることは暇そうに思うのかもしれませんが、そこまで言うなら家事と育児を一人でやってみてもらいたいですね。

