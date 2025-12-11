　チュニジアサッカー連盟(FTF)は11日、アフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)に臨むチュニジア代表メンバー28人を発表した。11月シリーズの3試合で1試合45分間の出場にとどまっていたガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは選外となった。

　チュニジアは来年夏の北中米W杯で日本代表と同じF組に入っており、グループリーグ第2戦で対戦予定。今月下旬から来年1月中旬にかけて行われるAFCONにはMFエリス・スキリ(フランクフルト)、MFハンニバル・メイブリ(バーンリー)ら欧州組も多数招集され、W杯仕様のベストメンバーで臨もうとしている。

　チュニジアはAFCONグループリーグでC組に入っており、ウガンダ、ナイジェリア、タンザニアと対戦。W杯アフリカ予選では22得点0失点と圧倒的な強さで首位通過を果たしていたが、大陸トップレベルの相手にどれほどの実力を示せるかに注目が集まる。

　チュニジア代表メンバーは以下のとおり

▽GK

アイメン・ダーメン(アルハズム)

ベシル・ベン・サイード(エスペランス・ドゥ・チュニス)

ヌレディン・ファルハティ(スタッド・チュニジアン)

サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)

▽DF

ヤシン・メリアー(エスペランス・ドゥ・チュニス)

モンタサル・タルビ(ロリアン)

ディラン・ブロン(セルベット)

アデム・アルス(カスムパシャ)

ナデル・ガンドリ(アフマト・グロズヌイ)

モハメド・ベン・アリ(エスペランス・ドゥ・チュニス)

ヤン・バレリー(シェフィールド・ウェンズデー)

アリ・アブディ(ニース)

モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)

アリ・マールル(スファクシャン)

▽MF

エリス・スキリ(フランクフルト)

フセム・トカ(エスペランス・ドゥ・チュニス)

フェルジャニ・サッシ(アルガラファ)

イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)

モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)

ハンニバル・メイブリ(バーンリー)

ナイム・スリティ(アルシャマル)

モハメド・アリ・ベン・ロムダン(アルアハリ)

▽FW

エリアス・サード(アウクスブルク)

エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)

セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)

フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)

ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)

セイフェディン・ジャジリ(ザマレク)