『頭文字D』×エンジェルクローバーのコラボ時計が渋谷ロフトで展示販売　AE86モデルは即完売の人気

累計発行部数5600万部を突破した『頭文字（イニシャル）D』（講談社）と腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』のコラボレーションウォッチが、渋谷ロフト1F間坂ステージで開催される「コラボレーションウォッチ ポップアップストア」にて展示・販売される。

【写真】発売初日に完売【藤原拓海 TOYOTA AE86モデル】

「コラボレーションウォッチポップアップストア」は、漫画やアニメコンテンツとのコラボレーションした時計を一挙に集めて展示・販売を楽しめるポップアップフェア。2025年12月13日（土）から12月25日（木）まで、渋谷ロフト1F間坂ステージで展開される。

公式オンラインストアで即完売したモデルも特別販売予定。目玉は発売から1日で公式オンラインストア分が完売した主人公・藤原拓海が乗っている「AE86 スプリンタートレノ（通称ハチロク）」をデザインコードにしたモデル【藤原拓海 TOYOTA AE86モデル】。

また高橋涼介の「RX-7（FC3S）」、高橋啓介の「RX-7（FD3S）」2種をそれぞれデザインに落とし込んだ【高橋啓介 MAZDA RX-7-FD3Sモデル】【高橋涼介 MAZDA RX-7-FC3Sモデル】も販売される。

