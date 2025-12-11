体調不良で王者鹿島勢が大量欠席…ベストイレブン受賞の植田直通「休んだ人もいますけど」
11日に横浜アリーナで盛大に行われた25シーズンのJリーグアウォーズだが、開会前に残念なニュースが入ってきた。欠席者を知らせるリリースで、FW鈴木優磨(鹿島)を始め、優勝した鹿島アントラーズからDF関川郁万、DF松本遥翔、MF三竿健斗、MF舩橋佑が体調不良で、MFターレス・ブレーネル、FWエウベル、FWチャヴリッチが帰国したために不在となることが発表になった。
それでも鬼木達監督以下、ベストイレブンに選出されたGK早川友基、DF植田直通、FWレオ・セアラら多くのメンバーが出席。植田は「今日は休んだ人もいますけど、みんなで参加できたことは嬉しく思います」と話すと、「僕自身個人賞よりチームのタイトルを大事にしているので、今年はそっちが取れたことが非常に嬉しい」と王者としての喜びに浸った。
(取材・文 児玉幸洋)
