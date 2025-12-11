【ゴチになります26 第23戦】

横山裕さん＆ムロツヨシさんゴチ後半戦！

まだまだ続く宴会芸対決！

ゴチもいよいよ残り2戦、、

1年ぶりのゴチバンド結成！！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】和食 清水

【住所】東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル新高輪 1F

【電話番号】03-3447-1139

【営業時間】

朝食 7：00〜10：00

ランチ 11：30〜15：00（L.O.14：30）

ディナー 17：00〜21：30（L.O.21：00）

※懐石・コースのラストオーダーは20：30

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】なし

【アクセス】



・JR品川駅 高輪口より徒歩約5分

・都営地下鉄浅草線 高輪台駅 A1出口より徒歩約3分

【お店紹介】

日本料理の伝統、素材を活かした現代的な懐石料理や江戸前寿司、

焼き鳥を是非ご堪能ください。



結果発表

設定金額：3万5000円

自腹額：29万2000円 横山裕 食事代支払い

おみや：10万3680円 増田貴久・せいやで折半（1人5万1840円） おみや代支払い

1位白石麻衣（−200円）3万4800円1位小芝風花（−200円）3万4800円3位せいや（＋500円）3万5500円4位矢部浩之（−1100円）3万3900円5位ムロツヨシ（−2100円）3万2900円5位岡村隆史（＋2100円）3万7100円7位高橋文哉（−3000円）3万2000円8位増田貴久（−7800円）2万7200円最下位横山裕（−11200円）2万3800円

