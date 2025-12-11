ぐるナイ 横山裕＆ムロツヨシと大忘年会ゴチ後半戦！高額自腹は誰だ！
【ゴチになります26 第23戦】
横山裕さん＆ムロツヨシさんゴチ後半戦！
まだまだ続く宴会芸対決！
ゴチもいよいよ残り2戦、、
1年ぶりのゴチバンド結成！！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】和食 清水
【住所】東京都港区高輪3-13-1 グランドプリンスホテル新高輪 1F
【電話番号】03-3447-1139
【営業時間】
朝食 7：00〜10：00
ランチ 11：30〜15：00（L.O.14：30）
ディナー 17：00〜21：30（L.O.21：00）
※懐石・コースのラストオーダーは20：30
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】なし
【アクセス】
・JR品川駅 高輪口より徒歩約5分
・都営地下鉄浅草線 高輪台駅 A1出口より徒歩約3分
【お店紹介】
日本料理の伝統、素材を活かした現代的な懐石料理や江戸前寿司、
焼き鳥を是非ご堪能ください。
結果発表
設定金額：3万5000円
自腹額：29万2000円 横山裕 食事代支払い
おみや：10万3680円 増田貴久・せいやで折半（1人5万1840円） おみや代支払い