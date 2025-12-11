一夜で深い雪に覆われた札幌「いっぺんに降りすぎ…」新千歳で52便欠航 あすは“警報級”恐れ
視界が真っ白になるほど激しく雪が降りしきる新千歳空港です。
飛行機もうっすらとしか確認することができません。
新千歳空港では雪の影響で、１２月１１日午後４時半までにあわせて５２便が欠航しています。
札幌の丘珠空港でも現在までに１３便が欠航しています。
前線を伴う低気圧が発達しながら北海道を通過している影響で、小樽や札幌など南西部を中心に雪の降り方が強まりました。
運河沿いにあるイヌの像にもこんもりと雪が積もっています。
小樽では朝から住民が雪かきに追われ、午後５時までの２４時間で３３センチの雪が降りました。
（山岡記者）「札幌市西区西野に来ています。踏み固められていないところは足首の高さまで雪が積もっています」
一夜にして深い雪に覆われた札幌では、午後５時までの２４時間で２１センチの雪が降りました。
（札幌市民）「いっぺんに降りすぎですよね」
（札幌市民）「ことしにはいってから今までで一番多い」
１２日はさらに雪の降り方が強まりそうです。
年に数回程度の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まります。
１２日午後６時までの２４時間で、後志地方や留萌などの日本海側では多いところで５０センチの降雪が予想されています。
雪雲が同じ場所に留まり続けた場合は警報級の大雪となるおそれがあります。
日本海側を中心に大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に十分注意してください。