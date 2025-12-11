自転車の飲酒運転で自動車の免許停止処分を受けるケースが急増しています。忘年会シーズンの今、お酒を飲んだら車にも自転車にも乗らない。警視庁も注意を呼びかけています。

■「知らなかった」「違う乗り物なのに…」

「自転車」の飲酒運転で、「車」の免許が停止に。法改正や新たな法律ではありませんが、街で聞くと、知らなかった人も多いようです。

──自転車飲酒運転で免許停止について。

「知らなかった」

自転車ほぼ乗らない

「（飲酒運転）しないですけど、より気をつけないと。軽い気持ちで（自転車に）乗れない」



自転車ほぼ乗らない

「知りませんでした。自転車の事故が多いから、そのくらいしてもいいのかな」

自転車ほぼ毎日

「やばい！ 違う乗り物なのに、自転車で免許停止になるのは違うと思う」

■自転車でも飲酒運転は「重大な違反」

そもそも、自転車の酒気帯び運転の罰則は「3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」。車と同じです。自転車でも、飲酒運転は「重大な違反」にあたり、自動車を運転する際も交通の危険を生じさせるおそれがあるとして、最長180日間の免停処分となることがあるのです。

警察庁によると、今そのケースが急増していて、自転車の飲酒運転で免停処分を受けた件数は、去年は1年間で23件でしたが、今年は9月までの段階で、896件にものぼっています。

ほぼ乗らない

「私は自転車に乗らない。かなり乱暴な運転をする人によく遭遇するのでやむを得ない」

やむを得ないという人もいれば…。

自転車週5日

「正直重いと思う。自転車は免許がいらない。そう（免許停止）であるなら、自転車乗るのも免許いるんじゃない」

警視庁は、取り締まりを強めています。

先月のある夜は…

記者

「1人の男性が警察官に連れていかれます」

男性

「すみません、飲みました」

警察官

「ちょっと顔赤いね。自転車も（酒飲んだら）乗っちゃいけない、わかってますよね」

会社の懇親会帰りで、自転車に乗っていた30代の男性。

警察官

「どんなお酒を飲んだ？」

男性

「スパークリングワインと赤ワイン」

警察官

「それぞれ、どれくらい飲んだ？」

男性

「スパークリングワイン3杯、赤ワイン2杯」

2時間ほど酒を飲んだそうで、呼気に含まれるアルコールを調べると…

警察官

「0.26mg／L」。

これは酒気帯び運転の基準となる数値を大幅に超えています。（※酒気帯び運転 基準値0.15mg/L〜）

■もともと飲み会予定「なんで自転車で？」

車内へ移動し、事情を聞いていくと。

警察官

「きょう飲み会の予定だったんですか？そもそも」

男性（30代）

「もともと予定でした」

警察官

「なんで自転車で来たんですか」

男性（30代）

「自転車で通勤しているので、そのまま自転車で行った」

警察官

「それはそもそもダメ」

男性（30代）

「そうですね」

■“自転車は軽く考えがちでも…車と同じ”

事故の危険が高まる飲酒運転。

警察官

「自転車は車と同じ。軽車両っていうぐらい。軽く考えがちだけど車と同じ」

男性（30代）

「そうですね」

警察官

「酒飲んで車乗るわけないでしょ。同じことです」

男性（30代）

「かしこまりました」

警察官

「年末にかけてお酒飲む機会ある。1回したら、こたえたと思うので」

男性（30代）

「こたえました。ごめんなさい、自らを律しなければならないと思いました」

男性は、罰金の可能性がある赤切符を交付され、後日出頭すると話していました。

■忘年会シーズン…車も自転車も「飲んだら乗らない」

忘年会シーズンまっただ中の今──。

自転車ほぼ毎日

「大学に自転車で行っている。大学の中で『お酒飲んで帰ろー』ってなった時、自転車を大学に留守番させて、飲みについて行く時がある。（自転車）持って居酒屋行ったら乗りたくなっちゃうと思う」

車も自転車も「飲んだら乗らない」。安易な飲酒運転は取り返しのつかないことにつながりかねません。