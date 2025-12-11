横須賀警察署（資料写真）

４月に米海軍横須賀基地（横須賀市）の米兵（３２）の車がオートバイと衝突し、同市在住の会社員の男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、横須賀署が自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで米兵を書類送検していたことが１１日、捜査関係者の話で分かった。書類送検は９日付で、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。

書類送検容疑は、４月２７日午後６時５０分ごろ、同市平成町２丁目の市道交差点で、米兵の運転する車が右折し、対向車線を直進してきた男性のバイクと衝突し、死亡させた、としている。

署は米兵の認否を明らかにしていない。

署などによると、現場はうみかぜ公園前の信号機のある十字路交差点。米兵は当時、公務外で車には家族とみられる２人が乗車。現場には署員が先に駆け付けたが、同基地憲兵隊が米兵を基地内に連れて戻った。

男性の遺族らは１２月１日、米兵に計約１億２千万円の損害賠償を求め、横浜地裁横須賀支部に提訴していた。高橋さんの母は代理人の呉東正彦弁護士を通じ、「命を無駄にしないために思いはただ一つ。二度とこのような悲しみを他の誰にも経験させないこと。そのためにも加害者には厳しい処罰が下されることを強く望む」とコメントした。

市内では今年２月に同基地所属の米兵の車が横断歩道を横断中の男性（８８）をはねる事故が発生。昨年９月にも米兵の車と衝突したオートバイの男性＝当時（２２）＝が死亡する事故が起き、この米兵は刑事裁判で今年６月、有罪判決が確定した。市は現在、米軍との交通教育に関する協議の検討について関係機関と調整している。