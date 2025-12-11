櫻坂46・大沼晶保、“最狂の煽り”「足りねえよ」 ファン驚き「カッコ良すぎた」
櫻坂46が9〜10日、神奈川県・ぴあアリーナMMで「13th Single BACKS LIVE!!」を開催。二期生・大沼晶保が強烈な煽りを放ち、会場を熱狂させた。
【写真】櫻坂46・武元唯衣、“コレオグラファー”として会場沸かす 「痺れた」「最強にカッコよかった」
終盤では、近年の櫻坂46ライブに欠かせない一曲となった「もう一曲 欲しいのかい？」を、大沼をセンターに据えてパフォーマンス。大沼の「どっちが先にぶっ倒れるか、勝負だ！」という一声から楽曲に突入し、アグレッシヴな歌とダンスでBuddies（櫻坂46ファン）を圧倒した。これに応えるように客席も全力のクラップで応戦し、大沼が「足りねえよ、勝つ気あんの？」と挑発する場面も。会場は一気に熱狂の渦へと包まれた。
大沼の気迫あふれる煽りには多くの反響が寄せられ、「カッコ良すぎた」「大沼晶保最狂で最強」「マジでアツすぎた」など、称賛のコメントが相次いでいた。
