女性お笑いコンビ「にぼしいわし」の伽説（ときどき）いわしが１１日、都内で初のエッセー本「しょぼくれおかたづけ」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込１９８０円）出版記念トークショーを開催した。

今作は、ＷＥＢザテレビジョンで連載中のエッセー「しょぼくれおかたづけ」の掲載作に加え、これまでｎｏｔｅなどに書き溜めていた文章などが収録。出版を迎え、「本出すの早いですよね。１年出せると思ってませんでした。２、３年かけて出す物だと思ってたんですけど、本を出すのは夢だったので、うれしいです」と喜んだ。

内容に関しては、「なんと言ってもネガティブ。こんなに人って悩めるもんかって思った」と明かし、「芸人が書かないこととか悩みとかも書いている」と自身の体験をたっぷり詰め込んだ。ファンから、今後の出版予定について聞かれると、「小説も書きたい」と更なる意欲を見せた。

昨年１２月にＴＨＥ Ｗ優勝、今年１０月には事務所設立。そして、今回の本の出版と、充実した日々を送るいわし。今後の展望については、「やりたいことはどんどん挑戦していこうかなと思っています。『にぼしいわし、こんなこともしてんねや』って思わせるような。まずは、だしの会社と提携を結びます（笑）」と幅広く活動していくと宣言した。