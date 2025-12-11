¸öÅÄÐÔÌ¤¡ÈÌÀºÚ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ÉÏÃÂê¤Î¡ÖDESIRE¡×°áÁõ»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¶¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê43¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö2025 FNS²ÎÍØº× Âè2Ìë¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯Ì¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡ÖJO1¡×¤Î²ÏÌî½ã´î¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤È¤È¤â¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î1986Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡ÖDESIRE ¡½¾ðÇ®¡½¡×¤òÈäÏª¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃæ¿¹¤Î°áÁõ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ëÃåÊª¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°áÁõ¤òÃå¤ÆÇ®¾§¤·¡¢SNS¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤¢¤¤Ê¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡º£²ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¤¿DESIRE¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃæ¿¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶·ã¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°áÁõ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÎáÏÂÈÇ¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¤³¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤¹¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¤â¤¦ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÀºÚÍÍ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È´¶¤¸¤Ä¤Ä¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÈÏÂ¤¬Í¥¾¡¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¾×·â¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Éô¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ö°áÁõ¤ò´Ñ¤Æ¡¢²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£