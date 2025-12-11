伊藤遼アナウンサー、“親友”佐久間大介の冠番組にゲスト出演 友だちになったきっかけ＆プライベート話も披露
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティーを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）は、スペシャルウィーク週の13日の放送に、日本テレビアナウンサーの伊藤遼がゲスト出演する。
伊藤アナは、日本テレビアナウンサーとして『真相報道バンキシャ！』のニュースキャスターや『Oha!4 NEWS LIVE』の金曜キャスター、スポーツ実況など、さまざまな番組で活躍中。大のアニメ・漫画好きとしても知られている。
佐久間と伊藤アナは、言わずと知れた旧知の仲。当番組でも2人でハワイ旅行に行ったエピソードを披露するなど、佐久間からたびたび名前の挙がっていた存在だ。今回は満を持しての初出演ということで、2人の出会いについてはもちろん、友達になったきっかけやプライベートで遊びに行った時の話などを余すことなく披露。気心の知れた2人はトークも弾み、とにかく話は尽きない。
続く番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、伊藤アナがアナウンサーを志した理由や仕事におけるこだわりについて掘り下げる。佐久間は自身の冠ラジオ番組に初めて“親友”の伊藤アナをゲストに迎え、より自然体でリラックスしたトークを繰り広げる。
■伊藤遼アナウンサーコメント
『マテムり』に私のあだ名はよく登場していたので、勝手に出演した気でいましたが…。
ついに！ 今回本当に！ 収録に参加できました！
親友の番組に出演するという、さくさんとの夢が実現し感無量です。
収録は、一緒にご飯を食べているときと変わらない雰囲気と内容でした（笑）。
だから当然、普段と変わらず、心から楽しかったです！
改めて佐久間大介の人柄と会話力に気づかされ、さらに彼のことが大好きになりました。
今度はさくさんを自分の番組に呼べるように頑張ります！
