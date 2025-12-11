森香澄、テレ東アナウンサー時代にメイク室で大慌て？「絶対見ない方がいいよなと思って」

12月10日深夜放送のテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』にて、森香澄が、テレビ東京のアナウンサーとして働いていた時のエピソードを明かした。

【関連】森香澄、食事中に幻滅した男性の“NG行動”明かす「押し付けないでほしい」

番組中、テレビ局でのメイクに関する話題になると、森は「テレ東（アナウンサー）時代の話なんですけど」「（メイクを）局のメイク室でやるんですけど」と切り出した。

続けて、「私がメイク入った日に、結構、特番をやっていて。テレ東ってスタジオを他局に貸してることもあるんですね。なので、別にテレ東の番組だけじゃないんですよ」と説明しつつ、「結構、いろんなスタジオでいろんな特番をやってる時期だったので、楽屋バリが結構すごい名前がたくさんあるみたいな時で」と、さまざまな出演者の名前が並んでいたとコメント。

その上で、「私が座った隣の人が、ずっとカツラをめちゃめちゃ整えていて、“え、待って？これ誰がくるの？”と思って」「でも絶対、見てはいけない姿でくるかもしれないじゃないですか。絶対見ない方がいいよなって思って。しかもめちゃくちゃ大切そうに『床に絶対置かないで』みたいな、めっちゃ厳重だったから」と振り返った。

最後には、「これは、絶対にその人が来る前にメイクを終わらせなくちゃいけないと思って」「無事、その人が来る前に私はもう（メイク室から）出れたっていう」と明かしていた。