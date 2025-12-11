12月11日、佐野勇斗がInstagramを更新。桜田ひよりとダブル主演を務めた日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』が最終回を迎えたことを受け、心境を綴った。

【写真】『ESCAPE』W主演の桜田ひよりとの微笑ましい様子も公開

『ESCAPE それは誘拐のはずだった』では、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田）を誘拐する前科モノの青年・林田大介を演じた佐野。同作は12月10日の放送で最終回を迎えた。

この日の投稿で、佐野は、「改めてESCAPE最終話ありがとうございました！」と切り出すと、「12年前にこの業界に入り、ずっと目標にしていたGP帯主演。」「たくさん背負うものがありましたが、いざ終わってみての感想は、すごく楽しかったです。」「芝居をする事って楽しいんだなと思えた作品になりました。」と振り返った。

さらに、ドラマで共演したキャストやスタッフ、視聴者に感謝を伝えながら、共に主演を務めた桜田については、「毎日今日はどんな事を仕掛けてやろうかなと考えるのが楽しかったし、それを全力で返してくれるので絶対的な信頼をおいて自由にやらせてもらえました。初の主演がひよさんとで本当に良かった！！」とコメントした。

そして、「逃げたって、失敗したって何度でもやり直せばいい。 そんなメッセージが伝わっていたら嬉しいです。」「ハチとリンダが、世界中のみんなが幸せに暮らせますように！！」とも綴り、河川敷で桜田と撮影した2ショットや、桜田の肩を抱いて歩く後ろ姿なども公開。

この投稿に対して、ファンからは、「文章読んだだけで泣ける」「ほんとにハマり役でしたね」「文章だけで見てわかるひよりちゃんとの信頼度本当に素敵です」「ハチリン尊い」などの反響が多数寄せられていた。

5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍する佐野。今後は、来年1月8日にスタートするテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』に出演することが決まっている。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより