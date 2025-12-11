ポヤトス監督のラストマッチを白星で飾る！ G大阪が名和田＆山下弾でラーチャブリーに２−０快勝【ACL２】
ガンバ大阪は、今季限りで退任するダニエル・ポヤトス監督のラストマッチを白星で飾った。
12月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）のグループステージ第６節で、G大阪はラーチャブリー（タイ）とホームで対戦した。
序盤からお互いに強度の高いプレーを見せ、拮抗した展開が続く。22分にイッサム・ジェバリのスルーパスに抜け出した食野亮太郎がネットを揺らすも、オフサイドの判定で得点は認められない。
35分には、ペナルティアーク手前からジェバリがミドルシュートを放つが、これは惜しくもゴール左へ逸れてしまう。
ホームチームは40分にピンチを迎える。福岡将太のボールロストから、相手に決定的なシュートを打たれるも、GK東口順昭のビッグセーブで事なきを得る。
44分のジェバリのコントロールショットも枠を捉えず。G大阪はいくつかのチャンスを作ったものの、いずれもモノにできず、０−０で前半を終えた。
迎えた後半、G大阪は53分に先制する。半田陸のクロスにファーで反応した名和田我空がヘディングシュートをねじ込んだ。名和田は前節の東方戦に続き、ACL2で２戦連発となった。
さらに78分にリードを広げる。相手のパスをカットした山下諒也が、そのままドリブルでエリア内に進入し、右足のシュートを流し込んだ。
その後は相手の反撃をうまく凌いだG大阪が、２−０で快勝を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
