旅先で食べたい「高知県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「四万十うなぎ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅先で思わず心が躍るのが、そこでしか味わえない“ご当地グルメ”との出会いです。地元の人々に親しまれてきた味や、旅の途中で出会う特別な一皿は、旅の楽しさを一層高めてくれます。ひと口食べれば、その地域の雰囲気がふっと伝わってくるのも魅力のひとつ。では、人々が旅先でぜひ味わいたいと選んだ料理とはどんなものなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「高知県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：四万十うなぎ／43票四万十うなぎは、高知県の四万十川流域で養殖されるブランドウナギであり、高知を代表する食材の一つです。稚魚（シラスウナギ）は四万十川の河口域で獲られます。養殖には四万十川水系の伏流水や地下水が使用され、天然に近い環境と低密度で管理されています。この飼育方法により、身が締まった厚い肉質となり、臭みが少なく上品な脂質を持つのが特徴です。主に老舗店などで提供されており、土用の丑の日だけでなく一年を通じて味わうことができます。
回答者からは「香ばしく脂がのった高級うなぎ。 四万十川の自然の恵みを味わえる逸品」（50代男性／神奈川県）、「四万十川の清流で育った鰻は美味しそうだから一度食べてみたい」（40代女性／大阪府）、「高知県の国産のしかも四万十川産なんて絶対美味しい鰻です」（60代女性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：かつおのたたき／158票高知県のご当地グルメで不動の地位を築いているのが「かつおのたたき」です。新鮮なカツオの表面を藁（わら）焼きにし、香ばしい風味をまとわせた一品。皮はパリッと、中は生に近い状態で、薬味をたっぷり乗せてポン酢や塩でいただくのが土佐流です。特に春と秋の「戻りガツオ」「初ガツオ」の時期は脂の乗りが異なり、それぞれの時期で異なる味わいが楽しめます。豪快に藁で焼く調理風景は、高知の観光名所でも見ることができます。
回答者からは「薬味もたっぷりで、焼き方にも特徴があって、自分が普段食べているかつおのたたきとは別物だと知りました。本場のたたきを食べてみたいです」（40代女性／宮城県）、「にんにく醤油で食べるカツオのたたきは美味しい」（60代女性／茨城県）、「新鮮で肉厚なかつおを楽しむことができるから」（40代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)