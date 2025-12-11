「すごい努力家」工藤静香、ダンス練習の様子を公開「尊敬でいっぱいです」「ほんとすごい」
歌手の工藤静香さんは12月10日、自身のInstagramを更新。ダンスを練習する様子を公開しました。
【写真】「すごい努力家」「ほんとすごい」
ファンからは「すごい努力家」「しーちゃん ほんとすごい」「ダンシング静香再び」「来年の夏!? 楽しみにしています」「努力家すぎる静香さんに尊敬でいっぱいです」「大丈夫ですっ！動けてますっ」「楽しみにしてますよぉ〜」「綺麗なお2人」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「しーちゃん ほんとすごい」工藤さんは「か、か、か、身体が 笑笑笑笑 スケジュール的にもなかなか連続でできないので、来年？いや再来年に向けて？の準備となっております」などとつづり、4本の動画を投稿。ダンス＆ボーカルグループ・TRFのメンバーでダンサーのCHIHARUさんと会話したり、一緒にダンスする様子です。楽しそうに踊っていますが「できない分、人の何倍も準備をしておかないと!!」「できない分だけ時間をかけて努力をすれば、何とかかんとかなるだろう」と語っており、努力家な一面がうかがえます。
「素敵な時間をありがとう、しーちゃん」8日には「新潟県 イタリア軒 での DS を無事に終えることができました」とつづりディナーショーのオフショットを公開した工藤さん。コメントでは「素敵な時間をありがとう、しーちゃん」「シュシュしーたん可愛い」などの声が寄せられました。今後の活躍が楽しみですね。
