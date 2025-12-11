40代・地方公務員女性「パートなのに正社員並み」うらやましがられる2025年冬ボーナスの使い道
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：公務員・自治体勤務
雇用形態：公務員（非正規職員）
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人250万円、配偶者450万円
現預金：500万円、リスク資産：1000万円
2025年の冬ボーナスについては、手取りで「30万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。その理由として、「2023年から給与の制度が変わった」ばかりのため、そこからの動きはないだろうからと語っています。
ちなみに、ここ4年の冬ボーナスの推移は、手取りで「2024年は30万円、2023年は27万円、2022年は17万円、2021年は15万円」とあり、2023年を境に大きく引き上げられたようです。
周囲からは、「パートなのに正社員並み」の金額だと「うらやましがられることがある」そう。
今回のボーナスは貯蓄に回す予定とあり、一部は「投資信託の購入」を考えているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：40代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：公務員・自治体勤務
雇用形態：公務員（非正規職員）
勤務年数：5〜10年
現預金：500万円、リスク資産：1000万円
「ボーナスは手取りで30万円予想」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの40代の女性。パートタイムの地方公務員として「5〜10年」勤務していると言います。
2025年の冬ボーナスについては、手取りで「30万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。その理由として、「2023年から給与の制度が変わった」ばかりのため、そこからの動きはないだろうからと語っています。
ちなみに、ここ4年の冬ボーナスの推移は、手取りで「2024年は30万円、2023年は27万円、2022年は17万円、2021年は15万円」とあり、2023年を境に大きく引き上げられたようです。
「パートなのに正社員並みのボーナス」今の仕事内容に対して、ボーナス額は「見合っている」と投稿者。その理由については「パートなのに給料の4カ月分ほどを頂けるから」とコメントしています。
周囲からは、「パートなのに正社員並み」の金額だと「うらやましがられることがある」そう。
今回のボーナスは貯蓄に回す予定とあり、一部は「投資信託の購入」を考えているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)