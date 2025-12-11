旅先で食べたい「福井県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「ソースカツ丼」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の大型連休が近づくこの時期、旅行の計画を立てる中で「何を食べるか」は重要なポイントです。その土地ならではの味覚は、旅の思い出をより一層深く、特別なものにしてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「福井県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ソースカツ丼／40票2位にランクインしたのは、福井県のソウルフードとして有名な「ソースカツ丼」でした。一般的な卵とじのカツ丼とは異なり、薄切りにした豚肉をカラッと揚げたカツを、甘酸っぱい独自のウスターソースベースのタレにくぐらせ、熱々のご飯の上にのせた丼ぶりです。衣のサクサク感とソースの絶妙なバランスが特徴で、老若男女問わず愛されています。創業100年を超える老舗もあり、福井県内で広く親しまれているグルメです。
回答者からは「福井出身ですきな芸能人がいて、その人が美味しいと言っていたから」（30代女性／東京都）、「薄めのとんかつに甘辛いソースがしみ込んだ、福井独特の丼を味わってみたいから」（20代男性／福岡県）、「福井市内を車で走ると見掛けるソースカツ丼の看板や旗。ずっと気になっているため」（40代男性／岐阜県）といった声が集まりました。
1位：越前カニ／132票見事1位に輝いたのは、圧倒的な票数を集めた越前カニでした。越前海岸から水揚げされるオスのズワイガニは、皇室にも献上される高級ブランドガニ。その身はぎっしりと詰まり、濃厚な甘みとうまみが特徴で、冬の味覚の王様として県内外からたくさんの観光客を惹きつけます。刺身、焼きガニ、カニ鍋など、さまざまな調理法でそのぜいたくな味を堪能できます。
回答者からは「福井といえば越前ガニ！カニを食べるために福井まで行くこともあります」（40代女性／大阪府）、「海を見ながら日本酒とともに越前ガニを食べてみたい」（40代女性／東京都）、「同じズワイガニでも、越前ガニが一番高級でおいしいと思うからです」（50代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)