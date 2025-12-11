エディオンは、12月17日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、ダストステーション付きクリーナー「ANGV−SCD15−A−WH」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。

ダストステーション付きクリーナー「ANGV−SCD15−A−WH」は、約1.5Lの大容量のダストステーションにクリーナー本体を戻すだけで、本体に溜まったゴミを自動でダストステーションに集塵し、充電も同時に行えるのが特徴。日々の掃除におけるゴミ捨ての手間やホコリが舞う不快感を軽減することが可能となっている。

また、パワーブラシの先端にはLEDライトが搭載されており、家具の隙間やベッドの下などのゴミやほこりも見えやすくなり、取り残しを防ぐ。

パイプを外せばハンディクリーナーとしても使用できるほか、付属のすき間ノズルや2in1ブラシとあわせて使用することで、様々な場所の掃除で活躍する。

［小売価格］2万9800円（税込）

［発売日］12月17日（水）

エディオン＝https://www.edion.co.jp