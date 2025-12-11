「戦争馬鹿にしすぎ」V系バンドマン、“ひめゆり学徒隊”衣装が炎上。「ネタにしていいものではない」
ビジュアル系バンド「グランギニョル」のkarasu（烏-karasu-）さんは12月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ひめゆり学徒隊”の衣装姿に「まじで不愉快」「戦争馬鹿にしすぎ」といった声が寄せられています。
【写真】V系バンドマンの“ひめゆり学徒隊”衣装が炎上
「亡くなった女学生やその御遺族を冒涜する行為」karasuさんは「2025.12.10.沖縄output.-ひめゆり学徒隊-」とつづり、1枚の写真を投稿。白いシャツともんぺを着用しています。また、髪を三つ編みにしたりメイクで汚れを再現したりと、実際の“ひめゆり学徒”を意識していることは確かです。
この投稿には「まじで不愉快」「戦争馬鹿にしすぎ」「亡くなった女学生やその御遺族を冒涜する行為」「人としておわってんな」「やって良いことと悪いこともわからない？」「自己顕示欲を満たす為のネタにしていいものではない」などの声が寄せられました。
沖縄で単独公演を開催グランギニョルは10〜12日、沖縄で単独公演「ひめゆり学徒隊」を行っています。10日は“ひめゆり学徒隊”、11日は“旧日本軍”、12日は“ななつのこ”の衣装を着用するとのことです。9日にkarasuさんが投稿した同公演の告知にも「これは倫理上アウトだと思う」「メンバーもスタッフも誰もまずいと思えなかったのかなぁ…」といった反応が寄せられています。(文:堀井 ユウ)
