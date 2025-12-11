不二家は、苺の産地や食感にこだわった苺スイーツが登場する「苺フェア」を、全国の不二家洋菓子店で12月26日から順次開催する。

不二家洋菓子店では、旬を迎える苺を主役とした苺フェアを開催する。埼玉県産のブランド苺「あまりん」や栃木県産「とちあいか」といった厳選した苺のクリームやソース、食感にこだわった苺果肉のシロップ漬けを使用するなど、さまざまなスイーツを揃えた。甘酸っぱく香り豊かな苺の味わいを楽しんでほしいとのこと。

不二家洋菓子店では、2022年にショートケーキ発売100周年を記念し、「ショートケーキ12の物語」と題して毎月22日に特別なショートケーキを発売、以来2025年までさまざまな物語を紡いできた。そして来年はショートケーキにさらなる驚きを付け加えた商品「Monthly season DREAM STORY（マンスリーシーズン ドリームストーリー）」を展開する。テーマは「夢がつまったとっておきのあまい物語」。食べたときの味わい、香り、見た目など、まるで“夢の時間”のようなひとときを届けるスイーツを、月替わりで毎月22日のショートケーキの日に合わせて発売する。



「Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜」

「Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜」は、見た目は丸くて可愛いドーム形。甘酸っぱい苺ムースでとろっとした苺果肉入りソースを包みこんだ、食感の違いも楽しめるドームケーキとなっている。旬の苺のハーモニーを楽しんでほしい考え。



「埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ」

「埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ」は、クレープ生地に埼玉県産のブランド苺「あまりん」のクリームと軽いタイプのカスタードクリームを絞り、格子状に重ねた。上面のあまりんソースがアクセントになっている。アーガイル柄が可愛い不二家ならではのミルクレープだという。



「栃木県産とちあいかのモンブラン」

「栃木県産とちあいかのモンブラン」は、軽いタイプのカスタードクリームを中にしのばせたスポンジに、とちあいかクリームと苺風味クリーム、シャンテリークリームを重ねた。上面のとちあいか苺ソースがアクセントの、ピンク色の可愛らしいモンブランになっている。



「苺のボンブショート」

「苺のボンブショート」は、軽いタイプのカスタードクリームと苺果肉入りソース、苺クリームをスポンジでサンドし、練乳入りシャンテリークリームで仕上げた。苺の甘酸っぱさが楽しめるドーム形の華やかなケーキとなっている。



「ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキークリーム）」

「ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキークリーム）」は、ふわふわのスポンジにあまおう苺クリームとミルキークリームがたっぷり。ひと口で、ふたつの味わいがほっぺいっぱいに広がる。



「苺たっぷりバトンケーキ」

「苺たっぷりバトンケーキ」は、スポンジに軽いタイプのカスタードクリーム、苺果肉入りソースを重ね、苺をふんだんに飾った。切り分けタイプのバトンケーキとなっている。



「伝承の味 不二家のショートケーキ」

「伝承の味 不二家のショートケーキ」は、創業者・藤井林右衛門の熱い想いがつまった昔の不二家のショートケーキをイメージした。焼き目の見えるスポンジにシャンテリークリームとカットした苺をサンドしたレトロ可愛いショートケーキとなっている。



「苺とフルーツのカスタードパイ」

「苺とフルーツのカスタードパイ」は、軽いタイプのカスタードクリームとスポンジを重ね、上面に苺を中心に、りんご、キウイ、白桃・こゆずのシロップ漬けを彩り豊かに飾った贅沢感のあるパイ。パイ生地にしのばせた甘酸っぱい杏ジャムがフルーツの甘さを引き立てる。

このほかにも、苺フェアのスイーツを順次発売する。この時期だけの苺スイーツのおいしさを存分に楽しんでほしいという。

［小売価格］

Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜：745円（税込）

埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ：626円

栃木県産とちあいかのモンブラン：561円

苺のボンブショート：626円

ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキークリーム）：177円

苺たっぷりバトンケーキ：2160円

伝承の味 不二家のショートケーキ：885円

苺とフルーツのカスタードパイ：648円

（すべて税込）

［発売日］

Monthly season DREAM STORY 〜苺のドームケーキ〜：2026年1月22日（木）

埼玉県産あまりんのダブルミルクレープ：12月26日（金）

栃木県産とちあいかのモンブラン：12月26日（金）

苺のボンブショート：12月26日（金）

ペコちゃんのツインほっぺ（あまおう苺＆ミルキークリーム）：12月26日（金）

苺たっぷりバトンケーキ：2026年1月1日（木・祝）

伝承の味 不二家のショートケーキ：2026年1月1日（木・祝）

苺とフルーツのカスタードパイ：2026年1月9日（金）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp