リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの「メインラウンジ」（1階）は、来年2月16日〜5月6日まで、春のいちごを主役にした「いちごアフタヌーンティー 〜春のいちごパレード！〜」をオンライン予約限定で販売する。





まるでテーブルを楽しく行進するような、甘酸っぱいいちごの魅力と春の陽気を詰め込んだスイーツが登場。なかでもおすすめは、いちごを模したチョコレートが目を引く「いちごとショコラのキューブムース」と、ハート型のクリームをあしらった「いちごのガトーショコラ」。さらに、雲のように軽いホイップクリームと、フレッシュのいちごを贅沢に重ねた「いちごのミニグラスパフェ」は、ハートクッキーでとびきりキュートな仕上がりになっている。眺めるだけで胸が弾む全8種を用意する。





いちごフレーバーを楽しめる季節の紅茶「バラと木苺の紅茶」「森いちごのルイボスティー（ノンカフェイン）」に加え、今年11月、国内トップクラスのカクテルコンペティションで優勝したバーテンダーの池上祐子氏が手掛けるいちごのオリジナルモクテルも登場する。カラフルなフレーバーから“推しカラー”を選べるので、推し活にもぴったりだとか。いちごと生ハムを合わせたひと品やいちごのスコーンなど、セイボリーにもいちごを取り入れ、いちご尽くしのラインアップで届ける。

春の庭園を望むメインラウンジで、いちごの甘い香りに包まれる至福のひとときを過ごしてほしい考え。

［「いちごアフタヌーンティー 〜春のいちごパレード！〜」概要］

販売期間：2026年2月16日（月）〜5月6日（水・休）

提供時間：11:30〜18:30 ※2時間制

料金：1名 7590円

アフタヌーンティーセット 池上祐子監修 オリジナルモクテル1杯付：9000円

（すべて税・サービス料を含む）

※2名または4名のみ受付

※3日前までのオンライン予約限定

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＝https://www.rihga.co.jp/osaka