ちふれグループのちふれ化粧品は、「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、サンリオのキャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「ちふれ 泡洗顔」を、来年2月27日から全国のドラッグストア、量販店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」、ちふれ公式出品のECモールで数量限定販売する。

近年、小学生・中学生を中心とした“キッズスキンケア市場”は、「洗顔料」「化粧水」「乳液」といった基礎的なスキンケア製品を中心に好調に推移している（TPC−Communication−Magazine−CosmeticsVol.115＿295）。また、親世代がキッズスキンケア製品に「安全性」「子どもの肌に合っていること」「使いやすさ・楽しく使える工夫」を性能として求めていることが分かった（α世代の美容メイクに関する調査報告書（2025年3月）＿日本インフォメーション）。この背景に着目し、「無香料・無着色」「シンプル処方」を大切にしている「ちふれ」ブランドから、スキンケアをはじめる子どもに向け「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」をテーマに、もっちり弾力泡でやさしい洗いごこちの「ちふれ 泡洗顔」と、幅広い世代に人気が高いサンリオキャラクター「ポチャッコ」のコラボレーション商品を発売する。

「親子で楽しむ、はじめてスキンケア」は、はじめてスキンケアをする子どもと、そのサポートをする親御様が、親子で一緒にポチャッコの泡洗顔でやさしく（泡の感触）洗うことで、大切なスキンケア習慣を楽しく始めるきっかけを提供する。

「ちふれ 泡洗顔」は泡で出てくるポンプタイプの洗顔料。もっちり弾力泡がそのまま出て、やさしい洗いごこちのため、子どもにも簡単に使える。毎日のスキンケア習慣をやさしくサポートする商品となっている。

商品特長は、泡で出てくるポンプタイプの洗顔料。もっちり弾力のある泡で、やさしい洗いごこちとなっている。しっとり感のある肌に洗い上げる。アミノ酸系洗浄成分を配合した。手も洗える。保湿成分は、ローズマリー葉油配合となっている。

［小売価格］

本品：715円

詰替用：605円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月27日（金）

ちふれ化粧品＝https://www.chifure.co.jp