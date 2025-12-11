セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞から、「ピンクパンサー」とのコラボレーション限定モデルを、来年1月9日から発売する。限定数量は全世界9999本となる。

＜セイコー 5スポーツ＞は、1968年に誕生し、半世紀以上にわたって世界中の人々に親しまれ、今なお、機能・デザインの両面で独自の進化を遂げるカジュアルウオッチブランド。多様な価値観が飛び交う現代を象徴する“5つのスタイル”をコンセプトに、多彩なコレクションを展開している。

一方ピンクパンサーは、1964年に公開された実写映画「ピンクの豹」のオープニングアニメーションに登場して以降、長きにわたって世界中の幅広い層から愛される人気のキャラクターとなっている。クールでありながら好奇心が強く、いたずら好きで、よく騒ぎを起こす。この個性と親しみやすさは、世代を超えて多くの人に笑顔を届けてきた。

今回のモデルは、そんなピンクパンサーと同じように、身に着ける人の日常を彩り、楽しい気持ちを届けたいという思いから誕生した。





同作は＜セイコー 5スポーツ＞SKXシリーズをベースに、オリジナル短編アニメーション第一話「The Pink Phink（ピンク騒動）」の世界を表現したモデルとなっている。ピンクパンサーがいたずらをして、リトル・マンの家をピンク色に塗り替えるストーリーを、腕時計全体で表している。

ダイヤルやベゼルの数字、秒針には、ピンクパンサーのシグネチャーカラーであるピンク色を使用し、視覚的な鮮やかさが際立つデザインにまとめた。さらに劇中で、リトル・マンがピンクパンサーを見つけるきっかけとなった足跡を、ダイヤル上にあしらっている。





裏ぶたには、アニメーションの印象的なシーンの一つである、ピンク色の壁に隠れたピンクパンサーを描いた。限定モデルであることを示すLimited Editionと限定シリアルナンバーは、縁に記している。





セットのナイロンストラップには、ダイヤルと同様にピンクパンサーの足跡をデザインした。また先端には、アニメーションに登場した「WET PAINT（ペンキ塗りたて）」の文字がプリントされ、細部にわたり第一話の魅力が詰まった仕上がりとなっている。





ピンクパンサーによってピンク色に塗られてしまうリトル・マンの家をイメージした、オリジナルボックスを用意している。ピンクパンサーとリトル・マンの攻防戦が描かれた愛らしいデザインとなっている。

［小売価格］6万2700円（税込）

［発売日］2026年1月9日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com