中村壱太郎＆尾上右近、男女役替りで『曽根崎心中物語』上演 「僕ら2人の“死ぬる覚悟”が見たかったら…」
京都・南座で2026年3月3日から25日まで『花形歌舞伎 特別公演』が開かれる。そこで上演される『曽根崎心中物語』で、お初・徳兵衛を役替りで勤める中村壱太郎、尾上右近がきょう11日に南座で行われた取材会に出席した。
【画像】『曽根崎心中物語』チラシ【上演日時詳細】
近松門左衛門の代表作の一つでもある『曽根崎心中』を、新演出による『曽根崎心中物語』として上演する。天満屋の遊女・お初と醤油問屋である平野屋の手代・徳兵衛の情熱的な悲恋を描く本作で、壱太郎と右近がお初と徳兵衛を、桜プログラムと松プログラムで配役を入れ替えて挑む。壱太郎と右近による『曽根崎心中』は2024年2月大阪松竹座公演以来で、壱太郎の徳兵衛、右近のお初はそれぞれ初役となる。
壱太郎は「まさか自分が徳兵衛をやるとは思っていなかったので新鮮な思いがあります」と意気込み。「今回の公演では、初めて歌舞伎を見るという方にも、歌舞伎っていいねって思ってもらえるように、曽根崎心中“物語”と付いています」とし、「私の父・中村鴈治郎が“物語”としての監修を行う予定です。上演時間はコンパクトにしながらも、より内容がわかる、何を伝えたいのかがわかる『曽根崎心中』にしたいです」とコメント。また、今回も上方の俳優さんたちに出演していただいて、公演を支えてもらいたい、一緒に作っていきたいという思いを持っています。1ヶ月44回の公演、駆け抜けたいと思います」と語った。
右近は「壱太郎さんの徳兵衛を見たい、自分もお初をやってみたいという気持ちがあり、それならダブルキャストでやってみてはどうかと考えました。壱太郎さんと同様に、まさか自分がお初をやる日が来るとは夢にも思っていませんでしたので、なんにでもチャレンジしていくつもりで取り組んでいきたいです」と意欲を見せた。
「2024年2月の大阪松竹座『曽根崎心中』で自分が徳兵衛を、壱太郎さんがお初を演じた時、壱太郎さんのお初が神々しく、キラキラ光って見えました」と振り返り、「今回自分もお初を勤めさせていただきますが、壱太郎さん演じる徳兵衛にとって、自分の演じるお初がキラキラした存在に感じてもらえたらうれしいです。僕ら2人の“死ぬる覚悟”が見たかったらぜひ南座にお越しください」と話した。
【画像】『曽根崎心中物語』チラシ【上演日時詳細】
近松門左衛門の代表作の一つでもある『曽根崎心中』を、新演出による『曽根崎心中物語』として上演する。天満屋の遊女・お初と醤油問屋である平野屋の手代・徳兵衛の情熱的な悲恋を描く本作で、壱太郎と右近がお初と徳兵衛を、桜プログラムと松プログラムで配役を入れ替えて挑む。壱太郎と右近による『曽根崎心中』は2024年2月大阪松竹座公演以来で、壱太郎の徳兵衛、右近のお初はそれぞれ初役となる。
右近は「壱太郎さんの徳兵衛を見たい、自分もお初をやってみたいという気持ちがあり、それならダブルキャストでやってみてはどうかと考えました。壱太郎さんと同様に、まさか自分がお初をやる日が来るとは夢にも思っていませんでしたので、なんにでもチャレンジしていくつもりで取り組んでいきたいです」と意欲を見せた。
「2024年2月の大阪松竹座『曽根崎心中』で自分が徳兵衛を、壱太郎さんがお初を演じた時、壱太郎さんのお初が神々しく、キラキラ光って見えました」と振り返り、「今回自分もお初を勤めさせていただきますが、壱太郎さん演じる徳兵衛にとって、自分の演じるお初がキラキラした存在に感じてもらえたらうれしいです。僕ら2人の“死ぬる覚悟”が見たかったらぜひ南座にお越しください」と話した。