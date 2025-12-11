東京は乾燥でカラカラ 1か月まとまった雨が降らず 野菜に異変！大根ひび割れ＆カブは小ぶりに「価格への影響も心配…」 加湿器の出荷は1.5倍に
東京では、この1か月まとまった雨が降らず空気はカラカラ。ほかの地域でも乾燥続きで、加湿器メーカーでは出荷量が去年の1.5倍に増えているということです。
7日連続で乾燥注意報
きょうの東京、街行く人のカバンから出てきたのは…
20代
「手がカサカサしてきている。（ハンドクリームを）一応持ち歩いて、こまめに塗っている。（1日）5、6回は塗っていると思う」
この1か月、まとまった雨が降っていない東京。きょうも晴れ間が広がり、空気はカラッカラ。7日連続で乾燥注意報が出ています。
60代
「唇が荒れてくるので、リップクリームを塗るようにしている」
40代
「指先が乾燥して割れてくるのが嫌です。手袋をするようにしています」
40代
「スキンケア。クリームを増やそうかと思っている。今までは化粧水とオイルだった」
寒くて乾燥、カラッカラになると恋しくなるのが、ほくほくでジュワ〜っと染みわたるおでん。こちらのお店で多くの人が買っていたのは、大根です。
50代
「一番おでんの代表的なネタ」
雨が降らず野菜も… 価格にも影響か
ところが、大根にも乾燥の影響が…
カラフル野菜の小山農園 小山三佐男さん
「今、抜いた大根…割れはじめているんですね」
水分不足で割れてしまった大根。畑の土はパサパサです。
こちらの農園で枯れてしまった大根はおよそ2割。廃棄せざるを得ないといいます。さらに…
カラフル野菜の小山農園 小山三佐男さん
「こちらカブになるんですけども、大きさにバラツキが出ている」
雨が降らず、カブもふた回りほど小ぶりに。今後、価格に影響が及ぶ可能性もあるといいます。
カラフル野菜の小山農園 小山三佐男さん
「年末にかけて上がってくるんじゃないかと危惧している。喋っていても口が乾いてくるというか、乾燥が凄いので、顔がパリパリしてきますからね」
空気の乾燥、火の元には引き続き注意！
この乾燥で加湿器を利用する人も増えているようです。
60代
「加湿器は11月の終わりからやってますね。水のなくなるスピードも速いので」
加湿器の国内シェアトップクラスのメーカーでは、長引く乾燥に加え、記録的なインフルエンザの流行もあり、出荷量が前年同時期の1.5倍に。増産するため、生産体制を強化したといいます。
ダイニチ工業 広報 工藤夏希さん
「様々な部署から応援をもらって、製造増産に対応しております」
東京は13日（土曜日）から14日（日曜日）にかけて、久々の雨となりそうですが、15日（月曜日）からは再び晴れが続く予想に。空気の乾燥、火の元には、引き続き注意が必要です。