東京では、この1か月まとまった雨が降らず空気はカラカラ。ほかの地域でも乾燥続きで、加湿器メーカーでは出荷量が去年の1.5倍に増えているということです。

【写真で見る】水分不足で割れてしまった大根

7日連続で乾燥注意報

きょうの東京、街行く人のカバンから出てきたのは…

20代

「手がカサカサしてきている。（ハンドクリームを）一応持ち歩いて、こまめに塗っている。（1日）5、6回は塗っていると思う」

この1か月、まとまった雨が降っていない東京。きょうも晴れ間が広がり、空気はカラッカラ。7日連続で乾燥注意報が出ています。

60代

「唇が荒れてくるので、リップクリームを塗るようにしている」

40代

「指先が乾燥して割れてくるのが嫌です。手袋をするようにしています」

40代

「スキンケア。クリームを増やそうかと思っている。今までは化粧水とオイルだった」

寒くて乾燥、カラッカラになると恋しくなるのが、ほくほくでジュワ〜っと染みわたるおでん。こちらのお店で多くの人が買っていたのは、大根です。

50代

「一番おでんの代表的なネタ」

雨が降らず野菜も… 価格にも影響か

ところが、大根にも乾燥の影響が…

カラフル野菜の小山農園 小山三佐男さん

「今、抜いた大根…割れはじめているんですね」

水分不足で割れてしまった大根。畑の土はパサパサです。



こちらの農園で枯れてしまった大根はおよそ2割。廃棄せざるを得ないといいます。さらに…

カラフル野菜の小山農園 小山三佐男さん

「こちらカブになるんですけども、大きさにバラツキが出ている」

雨が降らず、カブもふた回りほど小ぶりに。今後、価格に影響が及ぶ可能性もあるといいます。

カラフル野菜の小山農園 小山三佐男さん

「年末にかけて上がってくるんじゃないかと危惧している。喋っていても口が乾いてくるというか、乾燥が凄いので、顔がパリパリしてきますからね」

空気の乾燥、火の元には引き続き注意！

この乾燥で加湿器を利用する人も増えているようです。

60代

「加湿器は11月の終わりからやってますね。水のなくなるスピードも速いので」

加湿器の国内シェアトップクラスのメーカーでは、長引く乾燥に加え、記録的なインフルエンザの流行もあり、出荷量が前年同時期の1.5倍に。増産するため、生産体制を強化したといいます。

ダイニチ工業 広報 工藤夏希さん

「様々な部署から応援をもらって、製造増産に対応しております」

東京は13日（土曜日）から14日（日曜日）にかけて、久々の雨となりそうですが、15日（月曜日）からは再び晴れが続く予想に。空気の乾燥、火の元には、引き続き注意が必要です。