元SKE48須田亜香里（34）の「2026カレンダー」（17日発売、講談社）の表紙カットが11日、公開された。

ロケ地に選んだのはベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市ホイアンで撮影。公開された表紙カットは、異国のゆったりとした空気に包まれて、柔らかなを浮かべる須田の水色タンクトップ姿は、リラックス感あふれる1枚だ。

「人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした(笑)」とコメント。「ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、ぜいたくなヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました」という。「ファンの皆さまからもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように」と願いを込めた。

チャーミングな水着姿や自然体な部屋着姿。そして本人がアイデアを出してくれた数々の衣装など、全16ポーズを収録している。

また、カレンダー発売イベントの開催も決定。20日は東京・六本木の蔦屋書店、27日は愛知・名古屋の星野書店近鉄パッセ店、26年1月10日は大阪・梅田の蔦屋書店で開催する。