¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡¹â»ÔÁíÍý¤È°®¼ê¸å¤ËàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¼«Ì±¸«Ä¾¤·°Æ¤ò¹óÉ¾¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç³«¤«¤ì¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ÇË¬¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¿¤Á¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Æ»²µÄ±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÌÌÚ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ë»¿À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤Îº£Æü¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤È¡Ë£³ÅÞ¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ÈàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤ò¹ç°Õ¤·¤Æ£±Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬¼Â¸½¤ò¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Æü¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤Ï»¿À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´°÷°ìÃ×¤Ç¤Í¡¢»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ëàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¸½ºß¤Î£±£¶£°Ëü±ß¤«¤é£±£¶£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤Î£³ÅÞ¹ç°Õ¤Ë²¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¡Ø£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ú¤¾å¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ú¤¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ç¯¼ý£²£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âà£±£¶£°á¤¬à£±£¶£¸á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤Àà£±£·£¸á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âà£±£·£¸á¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤«¤Ê¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÅÞ´Ö¤ÎÌóÂ«¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤ÞÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
