Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。リーグ最終節まで鹿島と優勝争いを繰り広げた２位の柏は、ＤＦ古賀太陽とＭＦ小泉佳穂がベストイレブンに選出された。優秀選手にはＧＫ小島亨介、ＤＦ原田亘、ＭＦ小屋松知哉、ＭＦ久保藤次郎も名を連ねた。

古賀は今季３バックの中央で主に出場し、全３８試合でフル出場。プレー総数とパス本数は年間を通じてリーグ１位を独走し、太陽王の愛称を持つ柏の象徴として活躍した。小泉は浦和でも共闘したリカルド・ロドリゲス監督のもと、リカルドサッカーのキーパーソンとして中盤を支えた。今季の得点数（７点）も自己最多。チームの頭脳として、パスサッカーの心臓部を担った。

古賀は「シーズン始めに、優秀選手とベストイレブンは目標にしていると言葉にしていた。高い目標だとは思っていましたが、実際に評価して選んでもらえたことは素直にうれしい」とコメント。小泉は「率直に言うと、結構驚いている。数字的には足りないと思っていた」とした上で「評価してくれた方がいたのがうれしかった」とかみしめた。

古賀、小泉はそろってチームへの感謝も言葉にした。古賀が「僕１人じゃ何も出来ない。みんなに感謝しかないですし、チームありき」と言えば、小泉も「チームのスタイルを認められ、評価してもらい、（その）代表として賞を受け取っただけ。これに恥じないプレー、チーム内での立ち振る舞いを今後はしていかないといけない」と話した。