冬季オリンピックに輝きを♡Swatch新作コレクション2モデル登場

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのエネルギーにインスパイアされた、Swatchの特別な2モデルが登場します。ホワイトを基調に、ブルーとグリーンのグラデーションが印象的なカラーリングは、この大会が掲げる「イマジネーションの空気感」を表現。文字盤やストラップにはオリンピック&パラリンピックへのオマージュがちりばめられ、特別パッケージも魅力のひとつ♡世界中のオンラインストアで手に入る新作を、ぜひチェックしてみてください。

象徴的デザインが映えるCHASING PEAKS

価格：13,090円（税込）

CHASING PEAKS（SO28Z135）は、開催年を象徴する“26”が曇りガラスに指で描いたように浮かび上がる印象的なデザイン。

34mmケースは半透明パープル、ストラップはマットホワイトとパープルの組み合わせで柔らかな存在感を放ちます。

暗闇で光るホワイトの時針・分針やライトブルーの秒針がアクセントに。バイオ由来素材と防水性能3気圧で、日常使いにもぴったりです。

サイズ：34mm

展開カラー：ケース・文字盤は半透明パープル、ストラップはマットホワイト×半透明パープル

オリンピック書体が映えるSNOWY SLOPES

価格：19,800円（税込）

SNOWY SLOPES（SUSZ403）は、公式オリンピック書体を取り入れたダイナミックなクロノグラフモデル。

42mmのマットホワイトケースに、グリーンやブルーのプッシャーが映え、マルチカラーの文字盤が軽やかなスポーツムードを演出します。

日付表示窓の実用性に加え、暗闇で光る針が夜間の視認性も確保。ストラップと特別パッケージには大会ロゴが施され、記念モデルとしても魅力的です。

サイズ：42mm

展開カラー：ケースはマットホワイト、ベゼルはマットパープル、ストラップはホワイト×マルチカラー

冬季オリンピックの高揚感を手元に♡

CHASING PEAKSとSNOWY SLOPESは、2025年12月4日よりイタリア国内のSwatchストアと世界中のオンラインストアで発売されます。

オリンピックとパラリンピックへのオマージュが随所に込められた2モデルは、記念アイテムとしてはもちろん、日常のスタイルに特別感を添えてくれる存在♡

冬季オリンピックの熱気を手元で感じながら、自分らしいコレクションに取り入れてみてはいかがでしょうか。