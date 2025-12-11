BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人の岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲスト出演。岸田が11月に行われた侍ジャパンの強化試合（対韓国）で勝ち越し3ランを打った瞬間、巨人ナインのグループLINEが動き出したことが明かされた。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今季特に奮闘が目立った2人がスタジオに招かれた。

その最後にスタジオ出演していた巨人の公式マスコットガール「VENUS」のメンバー、高坂咲舞から「岸田選手の噂を耳にしました」と“タレコミ”が。

岸田がやや動揺するなか、高坂は「侍ジャパンの強化試合で岸田選手が3ラン打ったと思うんですけど、ジャイアンツの選手から“侍”と呼ばれていると…」と告げた。

これに岸田は「そんなことが伝わってるの？どっから…」と首をかしげたが、「僕いじられるんです、本当に。上の方から。そういうノリで凄い…。侍！とか、いろいろ………あるんっすよ…」と明るいキャラクターで先輩たちからいじられまくりな自身について苦笑いを見せた。

すると、ここで泉口が「ちょっと違うんですけど…」として「“世界のKISHIDA”っす」とぶっちゃけた。

「（坂本）勇人さんと丸（佳浩）さんが率先して。当日（岸田さんが本塁打を）打たれた時に即、選手LINEが動いてましたね」という泉口。

岸田は「泉口とか若い選手も乗ってきたらいいのに乗ってこないんで。結局結構カチカチなLINEになるっていう。若い子が（先輩たちと）同じようなノリで来てくれたらいいですけど、来ないんで。僕も結局“ありがとうございます！”って…」と真面目なやりとりになってしまったと明かして笑わせていた。