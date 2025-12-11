＜苦労アピール＞旦那が「俺の方が仕事で疲れている」という。育児していないから絶対楽でしょ！
家事育児と仕事のどちらが大変でどちらが楽か。これは子育て中の夫婦において永遠に議論されるテーマかもしれませんね。先日もママスタコミュニティに「子どもの相手と仕事をするのどちらが楽？」という質問が寄せられていました。
『旦那は「仕事をしている俺の方が疲れている」と言います。仕事は私もしていますが時短です。その後の家事、子どもの世話はすべて私。私から言わせれば仕事はたいして喋らなくていいし、座っていられるし、話が通じる大人とのコミュニケーションで全然苦じゃない。仕事の方が楽と思っています。みなさんは子どもの相手と仕事、どっちが楽だと思いますか？』
話の通じる大人と相手して、対価をもらえる仕事の方が絶対に楽！派
『仕事してた方が絶対に楽！ 話通じない、アクシデントやイレギュラーが多発、予定通りに進まない。仕事でイレギュラーなことはあってもリスケしたらなんとかなる。子ども相手だとそれができないのがイライラする』
『旦那さん、家事育児が楽なら休日に全部やればいいと思う。楽なんでしょ』
『そりゃ誰かの面倒を見続けなくちゃいけないのと、自分のことだけやってりゃいいのでは全然違うよ』
投稿者さんのように乳幼児期の子育てをしているママたちからすると、「仕事の方が絶対に楽！」と感じる傾向があるようです。その理由としては仕事は始業と終業があるものの、育児は終わりがないこと。話が通じる大人と自分の裁量でタスクをこなせばいいことに対し、育児は話の通じない子どもの相手をして思い通りにいかないこと。これらの違いを挙げているママたちがいました。さらには仕事は辞めたかったら転職ができるものの、わが子の子育ては途中で投げ出したり完全に他人に任せることができず、自分にすべての責任がかかっているというプレッシャーがあります。仕事は頑張った分だけ上司からの評価や給料という目に見える対価がありますが、子育ては無償ですし、なんならお金がどんどん出ていくものですよね。仕事の内容にもよりますが、子育ての方が難易度やミッションの多さ、複雑さ、精神的なストレスの大きさをママたちは挙げていました。
親や子どもの性格、年齢にもよる！
『ママの向き不向きと子どものタイプによる』
『どっちも楽じゃないけれど、どっちが自分に合っているかだよね。私はくだらないことで喧嘩して騒がれて仲裁するより、癇癪を起こさず話が通じる大人と一緒に仕事している方がマシ』
『どちらも違う種類の大変さだよね』
『子どもの相手をするのに座りっぱなし、必要最小限しか話さない、理不尽に付き合わない。ごろ寝しながらスマホ見るついでに子ども見ているだけ。それが許されるなら子どもの相手の方が楽じゃない？』
仕事と子どもの相手のどちらが楽かというのは、ママの向き不向きや子どもの性格、気質による部分が大きいという意見もありました。イヤイヤ期が激しかったり何を言っても癇癪を起こして話が通じなかったり……。こうした子どもであれば「仕事をしていた方がマシ！」とママが思ってしまうのも無理はないかもしれません。しかしこうした子育ても、楽しんでやっているママなら苦ではないでしょう。また何のトラブルもなく、癇癪も起こさず、どこに連れて行ってもご機嫌で夜泣きもなく、たっぷり寝てくれてなんでも食べてくれるような子どもであれば「子育ての方が楽」と感じることも。仕事と子育ては全く別の種類の大変さがあるため、比較ができないのかもしれません。お子さんの年齢によっても価値観は大きく変わっていくのではないでしょうか。
夫婦で張り合う時点でお互いに大変。無理に白黒つけてどうするの？
『どっちが楽とか疲れるとか夫婦で張り合うのは違うかなと思う。その時点でどっちもしんどいのだよね』
『どっちも大変でしょ。ミスしてもたいして責任がない仕事のあなたは癇癪起こす子どもの世話が大変。ミスすれば大事になる仕事かもしれない旦那さんは子どもの世話をしないから大変さが理解できない。お互い想像力が足りないし、思いやりがない』
『どっちも楽じゃないけれど、子どもの世話の方が楽しい。職場は常に成長を求められて勉強もしないといけない。でも子どもとの思い出がいっぱいできる子育ての方が心が豊かになる！ 大変だけれど仕事では得られないものを得られると思う』
投稿者さんは旦那さんから「俺の方が夜遅くまで仕事をして疲れている」と言われ、まるで自分の育児が楽をしているかのような気持ちになったのでしょう。「子どもの相手をするより仕事の方が楽でしょ」と張り合いたい気持ちになったのもわかりますよね。しかし仕事と育児のどちらが楽という議論で決着をつけたところで、投稿者さん夫婦にとっては何もメリットがないでしょう。旦那さんも仕事のプレッシャーや責任などがあるはずです。それを認めずに「仕事の方が楽でしょ！」と断言するのは夫婦関係に亀裂を生むきっかけになりかねません。ママたちからも「どちらが楽かより、どちらも大変だからお互いねぎらおう」、「思いやりがない」という厳しい意見も寄せられていました。育児は仕事より大変だと感じることもあるけれども、仕事では得られない、子どもの成長を目の前で見られる価値がありますよね。子どもの相手と考えると辛くなることもありますが、子どもと一緒に自分も成長する時間と捉えることもできます。
仕事と育児はどちらが楽かという単純な比較は、じつは不毛かもしれません。お互いにギスギスしているときは、どこかで手を抜いて、思いやりをもつことを意識してみてはいかがでしょうか。
文・AKI 編集・あいぼん