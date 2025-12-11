全国高校ラグビーで7度全国制覇を果たした強豪、東福岡で11日、17年遅れの「卒業式」が行われた。2007年度に同校が初めて花園で優勝した年のレギュラーで大会直前に事故で亡くなった廣木淳さん（享年18）の高校卒業が認定され同校で特別卒業証書の授与式が行われた。

式に出席し証書を受けたのは母ますみさん。「先生方のおかげで今日の日を迎えられてありがたいです。『証書をもらったよ。よかったね』と心の中で言いました」と18年前に亡くなった息子へ呼びかけた。藤田雄一郎監督のほか谷崎重幸前監督、同期の同校OBらも駆けつけた。ラグビー部のグラウンドでは現役部員155人が出迎え、廣木さんと同じポジションの選手がそろって背番号6のジャージーを着ていた。「昔と変わらずみんながつながっているのも淳が頑張ってきたから。淳の18年間があるから今があると思う」と谷崎前監督も感激の面持ちだった。

廣木さんは170センチ、60キロとラグビー選手としては小柄だったがファイトあふれるプレーでチームを支えた。藤田監督が「免許証と一緒に常に持っている」という写真は両頬にあざがある。「小さいけどロータックルを決めていっていつも顔にあざがあった。ボールを追いかけてチャレンジする。タックルしかしていないイメージでした」と思い起こす。ますみさんは「高校ではディフェンスができないと話にならない、そこしかないと言っていましたね。心配もあったんですが『タックルにいけばなんとかなる、頑張れ』と声をかけていました」と部員100人を越える強豪校で背番号6をつかんだ息子の思い出を語る。

東福岡高で、故広木淳さんの「特別卒業証書」を受け取った母ますみさん＝１１日午後４時２８分、福岡市博多区（撮影・穴井友梨）

廣木さんが事故に遭ったのは花園直前の12月14日。練習帰りの帰宅途中に列車事故に遭った。ショックを受けた部員たちは10日間、練習できなかったという。それでも仲間の死を乗り越えてチームは初の優勝を果たした。当時の主将だった山下昂大さん（早稲田佐賀監督）は廣木さんとは小学校入学前からラグビーを一緒にやって来た仲だった。「最初は現実を受け入れられなかった。18歳の僕たちはまだまだこれを背負うには若すぎて、勢いで戦った結果がたまたま優勝になった。廣木のため、というより廣木も一緒に戦っていると思っていました」と当時の思いを語る。2008年の3月に卒業式に廣木さんには卒業資格が与えられなかった。山下さんら部員は校長室へ廣木さんの卒業を訴えに行ったが認められることはなかった。

その後も藤田監督らが廣木さんの卒業を訴え続け、創部70周年の節目を迎えた今年、ようやく特別卒業証書が渡されることが決まった。「東福岡に在籍した証しをいただけました。息子はいい仲間に恵まれたと思います」とますみさんは周囲の強力に感謝する。

今年、東福岡は花園で3大会ぶり8度目の優勝を目指す。「廣木さんは格闘者だったと聞いています。自分たちも目指しているのでつながっていると思う。廣木さんみたいにどんどんタックルに行きたい」と須藤蔣一主将（3年）は亡き先輩の魂を胸に刻んでプレーすることを誓った。

ますみさんは息子が亡くなった後も毎年、花園へ応援に行っている。今年も息子の魂を受け継いだ後輩たちを応援しに行く。（前田泰子）