フリーアナウンサーの赤江珠緒（50）が11日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。最近、ハマっていることを明かす中で、体調不良で入院していたことを明かした。

最近「ユーキャンさんにハマってて」と打ち明けた赤江アナ。朗読を勉強しようと思ってCDなどを探して購入したという。「買いだしたら、また買いませんかって（案内が）ずっと来る。それで、見たら欲しくなっちゃって買っちゃって」と笑った。

友人を公言するパーソナリティーの玉川徹氏は「こないだご飯食べた時、習字ハマってるって言ってたじゃん。書道家になろうと思ってるって」と突っ込んだ。

すると、赤江アナは「書道ちょっと書きたいなと思って入った教室が、めちゃくちゃスパルタだったの」と打ち明けた。「週に3日通わないといけなくて、1日2時間。宿題ガンガン出るみたいな。毎日書かないと間に合わないじゃんみたいな」と大変だったことを明かした。「墨を一本、小学生の時はすったことなかったのに、2カ月で一本すり切るみたいな」と熱弁し、笑わせた。

「今年、ちょっと体調を崩した時があって入院したことがあったんですよ」とさらりと衝撃告白。「それで、その時に先生に休みますって言って休んだら、もう…」と回想し、「1年弱くらい掛けてギュウギュウに詰め込んでうまくなったものは、半年やらないとスッと手から離れていく。あれ、書けないじゃんって」とうなだれた。しかし、最後は「でも家にはさ、半紙が1000枚くらいある」と再び笑わせていた。