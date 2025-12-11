ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五（４３）が１１日、東大阪市の近大東大阪キャンパスで、４６０人の学生を前に「芸能活動を超えて広がる、セルフプロデュースとビジネスデザイン」をテーマに特別講義を行った。

受講を希望する学生が想定を超えたため、急きょ広い会場に変更される盛況ぶり。大ファンだという女子学生から「ご結婚本当におめでとうございます」と祝福され、「そんなそんな、ありがとう」と笑顔で応えた。

講義へ向けた特別な準備はしてこなかったといい、学生の質問を受け、その場で返答。「セルフプロデュース」や、「言葉の伝え方」について問われ、「『素の自分』と『素に見せた自分』、『フェイクな自分』との折り合いをどう付けるか」や、「何がアウトかわからへん。明日職を失ってもいいかなと思ってやっています」などと、身ぶり手ぶりを交えて熱く語り、９０分ほぼノンストップでしゃべり続けた。

自身初の講義を終え、取材に応じた村上は「２人ぐらい途中で帰ったからね」と笑わせつつ、「（学生が）めちゃくちゃフラットに見てくれているから、自分を振り返るいい機会になりましたね。緊張もなかったですね。皆さんが真面目に聞いてくれていた。いつもと全く違う感覚で楽しかったですね」と、満足げ。「もし皆さんが社会人になって、どこかで出会って言葉を交わせたら、（今回の講義が）正解なのかな」と思いを馳せた。

また、２０２５年の漢字を問われると「走」と即答。メンバーの横山裕が日本テレビ系「２４時間テレビ」のマラソンに挑戦したことを挙げ「もう心配でしかなかった。よくぞ無事で。グループも２０周年を無事に終えて、個人の活動が多かった中で、最低限ではあったけど５人の時間も作れましたし」と、充実感を漂わせた。