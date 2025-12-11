¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¡¡°ì·³¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹»³À¥¿µÇ·½õ¤ËËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Ç½õ¸À¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤Ä¬¸«¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥óÌó£±£²£°¿Í¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢°æ¾å¡õ»³À¥¥³¥ó¥Ó¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³À¥¤Ï¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¡ÊÃç¤Ï¡Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢Áá¡¹¤Ë¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆþÃÄ¤«¤éÆó·³¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢»³À¥¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´Åª¤ÊÇº¤ß¤ò°æ¾å¤ËÅÇÏª¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ê¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Î»î¹ç¤Ç»³À¥¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»³À¥¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ê½õ¸À¤·¤¿¿Í¡Ë¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡£¤ªÁ°¤«¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤Èà¥Ä¥ó¥Ç¥ìÊÖ¤·á¤Ç¾È¤ì±£¤·¡££²¿Í¤Îå«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÈËÙÅÄ¸¿µ¡¢µÆÅÄ³ÈÏÂ¡¢°ËÆ£³¤ÅÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Æ±´üÆþÃÄ¤Î£²£°£°£±Ç¯À¸¤Þ¤ì£µ¿ÍÁÈ¤ÏÌîµå°Ê³°¤Ç¤âÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£»³À¥¤Ï¡ÖËèÆü£±¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Ö¥é¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡££´¿ÍÂÐÀï¤À¤«¤éÀè¤ËÉé¤±¤¿¤ä¤Ä¤¬¤â¤¦£±¿Í¤È¸òÂå¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÀÀ¸³è¤Ç¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£