22:30

米新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）

予想 21.9万件 前回 19.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（11/23 - 11/29）

予想 194.2万件 前回 193.9万件（継続受給者数)



米貿易収支（9月）

予想 -632.0億ドル 前回 -596.0億ドル（貿易収支)



カナダ国際商品貿易（9月）

予想 N/A 前回 -63.2億カナダドル（国際商品貿易)



12日

00:00

米卸売在庫（確報値）（9月）

予想 0.1% 前回 0.0%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)



3:00

米30年債入札（220億ドル）



ユーロ圏財務相会合

OPEC月報



※米経済統計の発表が変更、追加される可能性があります。

※予定は変更されることがあります。

