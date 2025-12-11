22:30
米新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）
予想　21.9万件　前回　19.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/23 - 11/29）　
予想　194.2万件　前回　193.9万件（継続受給者数)

米貿易収支（9月）
予想　-632.0億ドル　前回　-596.0億ドル（貿易収支)

カナダ国際商品貿易（9月）
予想　N/A　前回　-63.2億カナダドル（国際商品貿易)

12日
00:00
米卸売在庫（確報値）（9月）
予想　0.1%　前回　0.0%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　0.1%（卸売売上高・前月比)

3:00
米30年債入札（220億ドル）

ユーロ圏財務相会合
OPEC月報

※米経済統計の発表が変更、追加される可能性があります。
※予定は変更されることがあります。