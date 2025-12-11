おばたのお兄さん、２歳長男とテレビ初顔出し共演　人見知りで「後頭部しか映ってない可能性」…妻は山崎夕貴アナ

お笑い芸人・おばたのお兄さん（３７）が２歳長男と初めてテレビ出演した様子を報告した。

おばたのお兄さんは１１日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。「親子テレビデビュー！息子は人見知り日本代表！？」のタイトルで、絵文字を交えながら「明日１２月９日、息子と親子でテレビデビューします」と報告。ＴＢＳ系「プチブランチ」（月〜木曜・午前９時５５分）の“保育士てぃ先生”のコーナーに出演したことを伝え「ぜひ見てください」と長男との２ショットをアップした。

「でもでも、、、ロケ当日とにかく人見知りを発揮していてカメラにずっとお尻を向けていたので後頭部しか映ってない可能性があります！笑」「いい記念になりました」とつづった。

そして、翌９日のブログでは「息子がテレビの収録で最初に放った一言」と題してブログを更新。「昨日ブログに書かせてもらいましたがＴＢＳの『プチブランチ』という番組で親子で出演してきました！」「息子がテレビで初めて発した一言は、、、帰りたいでした。笑」とほほえましいエピソードを明かし、息子を抱きしめる姿とともに「人見知りはまだまだ続きそうです」と語った。

これらの投稿には「めちゃくちゃ人見知りしてたの可愛かった」「後半はお顔が見れて良かった」「これからの成長も楽しみ」「帰りたい 何と可愛い！！！」などの声が寄せられた。

おばたのお兄さんは、２０１８年３月３０日にフジテレビ・山崎夕貴アナウンサー（当時、現フリー）との結婚を発表。２３年８月２７日に第１子となる長男が誕生した。