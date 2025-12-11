派遣型のアルバイトを集めた求人サイト「エンバイト」が、サイト利用者を対象に「物価高と働き方」に関するアンケートを実施し、１３５３人得たから回答結果を１１日に発表した。

現在アルバイト・パート探しをしている人に対する「家計への”物価高”の影響を感じますか？」と問いには、９７％が「感じる」と回答（とても感じる８４％、少し感じる１３％）。年代が高くなるほど「感じる」と回答した人の割合が増えた（１０代８９％、２０代９６％、３０代９７％、４０代以上９８％）。

物価高を受け、「もっと働いて収入を増やしたい」という気持ちが強まったかについては、９１％が「強くなった」（とても強くなった６６％、少し強くなった２５％）と回答し、生活への多大な影響をにじませた。

物価高への対応で「実際に行ったこと、これから行いたいこと」のトップは「副業・Ｗワークを始める／増やす」で５５％。この回答の雇用形態別では派遣社員が５３％で最も少なく、最多の正社員（８０％）と２７ポイントの差があった。これに「節約を強化する」（３５％）、「より時給・給与の高い仕事に転職する」が続いた。