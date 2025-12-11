■これまでのあらすじ

夫の心ない言葉に疲れ果てていた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、絶対に夫にだけは知られまいと胸の内で誓う。父親としての姿だけは立派な夫を嫌いになりきれない自分に妻は戸惑っていた。加えて夫は家計の細部まで干渉し、息子の習いごとの値上げを伝えると、妻のお小遣いを減らして補填すると一方的に決め、「お茶会なんて生産性がない」と楽しみまで否定する。反論すると、夫は飲み会を“仕事の延長”と主張し、代金も払っていないと得意げに語りながら、妻のお金の使い方を問い詰めるのだった。



■今日はコーヒーだけ…その理由をママ友に説明

■どんなに夫に反対されてもやめたくない時間■今日も残業…夫はもう帰宅していて夫が厳しくて、今日のお茶会はコーヒーだけ──そんな事情をママ友たちに打ち明けながらも、「どれだけ否定されても、この時間だけは節約してでも続けたい」と本音をこぼした妻。その言葉に、ママ友たちは目を潤ませ、「これからも、隙間時間で話そうね」と温かく寄り添ってくれました。心が少し軽くなったままパートへ向かい、残業を終えて帰宅した妻。しかし家に戻ると、先に帰っていた夫の背中からは、どこか張りつめた気配が漂っています――。(ちなきち)