■これまでのあらすじ

1歳の子どもが発熱し、急いで病院を受診した。検査の結果入院することとなり、妻は付き添いとして病院に残ることになった。夫は仕事を優先し、看病や手続きは妻が一人で対応することに。入院2日目、息子の様子に変化があり、退院目前かと安堵する。



間もなく退院できる！4日でも辛かった付き添い生活念願の退院…しかし息子の体調にようやく変化が見られ、退院できることに。付き添いのベッドでほとんど眠れない夜が続き、精神的にも体力的にも限界に近かったので、退院の知らせは救いのように感じました。ようやく日常に戻れる…！……しかし、その安心は長く続かなかったのです。

※本ストーリーで触れられる症状・病名は創作上の演出です。実際の体調不良時には自己判断をせず、医師の診察を受けてください。

(紙屋束実)