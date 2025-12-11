©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「ソロパートは、高坂麗奈に担当してもらう」

オーディションの結果、トランペット担当の3年生・香織（CV：芽原実里）を差し置いて、1年生の麗奈（CV：安済知佳）がソロを吹くことになった。

オーディションである以上、年功序列ではなく上手い人が優先されることは当然。誰もがわかっていることだけれど、誰もが受け入れられるという訳ではなくて--。

「黄前ちゃん、今日さ、練習終わったあと、ちょっと時間ある？」

「話あるから付き合ってよ」

同じユーフォ担当で2年生の夏紀（CV：藤村鼓乃美）から声をかけられた久美子（CV：黒沢ともよ）は、ちょっと不安。なぜなら、先輩である夏紀はオーディションに落ちたからだ。

先輩が落ちて、自分は受かる……そんなシチュエーションを、久美子はすでに中学時代に味わっていた。

あの時のように、罵詈雑言を浴びせられるのでは……？

そんな久美子の不安をよそに、夏紀は「気にしている」であろう久美子のことを、「気にしてくれていた」のだった。

夏紀先輩、いい人だ……

先輩、後輩の立場は違えど、夏紀と同じように、ほかの人を心配している人物がいた。

2年生の吉川優子（CV：山岡ゆり）だ。

優子にとって、香織はあこがれの先輩。

その“香織先輩”にとって、最後の舞台となるコンクールなのに、ソロパートを吹けないなんて、納得できない！

そんな優子が知った、“とある情報”。

そのために麗奈が優遇されたのでは？ と､そのうわさは渦を巻いて吹部内に広がっていく。うわさはいつしか滝先生への疑惑となり、吹部全体が不穏な空気に---。

そこで滝先生（CV：櫻井孝宏）は、希望者には再オーディションを行うと伝える。

その方法は、全員の前で演奏し、全員の挙手によって合格を決めるというもの。これなら、異論は出ないはず。

「前回のオーディションの結果に不満があり、もう一度やり直してほしい人は、ここで挙手してください」

この呼びかけに手を挙げたのは---

12月6日（土）深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）第10話では、前回のオーディション結果が尾を引き、ギクシャクした吹部の様子が描かれている。クラブ内での先輩・後輩問題は、クラブ活動をしていた人の青春の1ページに、必ずといっていいほど刻まれているストーリーかもしれない。

今回登場する2年生の夏紀と優子は、アプローチの仕方は違うけれど、先輩として、そして後輩として “自分本位”ではなく、それぞれのことを想う優しさは同じ。その想いが、時にはトゲにもなって心がチクチクしたりして……。

そんな身悶えるようなハラハラ感は、次回の再オーディションまで続く！

『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）は無料配信動画サービスTVerでも配信中。