つまみ枝豆「今日の社長と社長夫人」 クリスマス感あふれる夫婦ショットに「絵になりますね」「美男美女仲良し夫婦」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今日の社長と社長夫人」と書き出し、妻でタレントの江口ともみ（57）とのクリスマス感あふれるオフショットを披露した。
【写真】「絵になりますね」クリスマス感あふれる夫婦ショットを披露したつまみ枝豆 ※2枚目
「孫のような可愛い女の子に撮ってもらった今日の社長 20歳の子が私のInstagram『今日の社長』を見てま〜す!!だと みんなで出掛けた食事の帰り ちょっと恥ずかしいけどなかなか良い写真」と照れながらにつづり、「一緒に出掛けた我が家の奥様 社長と社長夫人の2ショット 街中のクリスマスツリーを見入る妻 平和な師走です」と街中で江口と並びカメラ目線を決める夫婦ショットや、点灯したクリスマスツリーと江口の後ろ姿の写真などをアップ。
この投稿にファンからは「シャチョ〜嬉しそう 素敵なお二人に素敵なイルミネーションがとてもマッチング 絵になりますね」「美男美女仲良し夫婦」「素敵です憧れます」「枝豆さんご夫妻が若い子ちゃんたちにも浸透してるなんて凄い だってお二人カッコイイもんね〜」「心温まります」「最高の夫婦だよ！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「絵になりますね」クリスマス感あふれる夫婦ショットを披露したつまみ枝豆 ※2枚目
「孫のような可愛い女の子に撮ってもらった今日の社長 20歳の子が私のInstagram『今日の社長』を見てま〜す!!だと みんなで出掛けた食事の帰り ちょっと恥ずかしいけどなかなか良い写真」と照れながらにつづり、「一緒に出掛けた我が家の奥様 社長と社長夫人の2ショット 街中のクリスマスツリーを見入る妻 平和な師走です」と街中で江口と並びカメラ目線を決める夫婦ショットや、点灯したクリスマスツリーと江口の後ろ姿の写真などをアップ。
この投稿にファンからは「シャチョ〜嬉しそう 素敵なお二人に素敵なイルミネーションがとてもマッチング 絵になりますね」「美男美女仲良し夫婦」「素敵です憧れます」「枝豆さんご夫妻が若い子ちゃんたちにも浸透してるなんて凄い だってお二人カッコイイもんね〜」「心温まります」「最高の夫婦だよ！」などのコメントが寄せられている。